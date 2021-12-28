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وزير النقل: 5 محطات لن يدخلها راكب دون تذكرة في يناير 2022

وزير النقل: 50% من المسافرين بمحطات الضواحي مكانوش بيدفعوا تمن التذكرة

كتب:

شريف سليمان
01:07 م | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات

المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن جهود الوزارة في مكافحة التهرب من دفع قيمة التذاكر في محطات السكك الحديدية، قائلا: «بالنسبة للتزويغ والتهرب من دفع قيمة التذكرة، في المترو كل المحطات محكومة لأنها جديدة ومعمولة على النظام الأوروبي، أما السكك الحديدية فهي قديمة، ومكانش فيها نظام التفتيش على التذاكر، كنا بندخل في خطوط الضواحي نلاقي 50% من الناس مفيش معاها تذاكر».

جهود مكافحة التهرب من دفع التذاكر

وأضاف الوزير، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة: «لدينا مشروع كبير جدا لمنع التهرب من دفع التذاكر، بدأناه في 5 محطات، مثل دمنهور، واعتبارا من 1 يناير لن يدخل أحد أي محطة دون تذكرة».

جولة الرئيس السيسي في أسوان

وأمس، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، إحدى محافظات صعيد مصر، لمتابعة تطوير الخدمات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، إذ تفقد السوق السياحي، وشجع شبابها على المضي قدمًا في الترويج للسياحة، كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة وحسن ضيافتهم، إذ يجرى العمل حاليًا في 52 مركزًا في 20 محافظة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، إضافة إلى مركز أسوان الذي أدرج مؤخرًا عقب زيارته لقرية غرب أسوان.

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