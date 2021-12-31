رئيس التنمية الثقافية ناعيا جابر عصفور: ترك خلفه إرثا رائعا مشرفا

نعى الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وجميع العاملين بقطاع الصندوق، الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، والذي وافته المنيه صباح اليوم.

وقال عبدالوهاب، إننا اليوم فقدنا واحدًا من أهم مثقفي مصر، ناقدا وكاتبا لا يشق له غبار، ترجل الفقيد عن ساحات الأدب، تاركا خلفه إرثا رائعا مشرفا من الدراسات التي ستظل متونا لكل مثقف حال وآت.

وأضاف أنّ جابر عصفور لم يكن فقط مثقفًا بل كان إداريا حاذقا وتولى مسؤولية وزارة الثقافة في فترة مهمة من تاريخها، وفي نهاية كلمته تمنى أن يرحم الله الفقيد، وأن يلهم أسرته ومحبيه وتلامذته الصبر والسلوان.

أبرز المعلومات عن الدكتور جابر عصفور

ومن المقرر أن تشيع جثمان وزير الثقافة السابق بعد ظهر الغد من مسجد صلاح الدين بالمنيل، بعدها سيتم التوجه إلى جامعة القاهرة؛ ليطوف بها وليودعه زملاؤه، ثم مراسم الدفن بالسادس من أكتوبر.

وسيكون عزاء المثقف الراحل مساء الأحد بعد صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وتعرض الدكتور جابر عصفور على مدار الشهور الماضية لأزمة صحية على فترات متقطعة وأدخل الأسبوع الماضي الرعاية المركزة بمستشفى القصر العيني.

وجابر عصفور أحد القامات الثقافية البارزة في مصر والبلاد العربية فهو ناقد كبير وأستاذ جامعي، في مصر وخارجها تولى وزارة الثقافة مرتين. كما أسس المركز القومي للترجمة في 2006، بعد أن أطلق مشروع الترجمة إبان توليه المجلس الأعلى الأعلى للثقافة في التسعينيات.

وترك جابر عصفورا منجزا فكريا من الكتب والمقالات والأبحاث التي تتناول عدة قضايا، وأبرزها قضية التنوير والدولة المدنية منها كتب: «التنوير يواجه الإظلام، محنة التنوير عن الهيئة المصرية العامة للكتاب - 1993، دفاعاً عن التنوير عن الهيئة العامة للثقافة في 1993، هوامش على دفاتر التنوير عن دار سعاد الصباح ببيروت في 1994».