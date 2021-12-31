عمرو دياب يوثق بصمة يده بـ«حائط المشاهير» في موسم الرياض بالسعودية

أحيا الفنان عمرو دياب، حفلا غنائيا «كامل العدد» على مسرح «أبو بكر سالم»، مساء أمس، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وقدم خلال الحفل الذي استمر لما يقارب الساعتين مجموعة من أشهر أعماله الغنائية بالإضافة إلى عدد من الأغاني الجديدة، كما قام بتوثيق بصمة يديه على «حائط المشاهير».

ونشر تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، صورة للفنان عمرو دياب عبر حسابه بـ«تويتر»، أثناء توثيق بصمته بـ«حائط المشاهير» في إطار التقليد الجديد الذي تحرص عليه الهيئة خلال الفترة الماضية، ليكون ضمن مجموعة كبيرة من المشاهير في الوطن العربي تم توثيق بصماتهم على الحائط على غرار «ممر المشاهير»، في هوليوود.

عمرو دياب يكشف عن حفل جديد بموسم الرياض 16 يناير

وكشف عمرو دياب خلال الحفل، أنه يستعد للعودة إلى موسم الرياض بحفل جديد في 16 يناير المقبل، ليكون الحفل الثالث بالنسبة له في موسم الرياض خلال فترة لم تتجاوز شهر حيث قدم أول حفلاته في ختام مهرجان «ميدل بيست»، المقام على هامش الفعاليات في 12 ديسمبر الجاري، وحضر حفل الأمس 6 آلاف شخص، وفقا لما أعلن عنه الرئيس التنفيذي لشركة «بنش مارك» المنظمة للحفل.

«خلي الحجر ينطق» أحدث أعمال عمرو دياب الغنائية

وأطلق الهضبة على مدار الأيام الماضية عدد من الأعمال الجديدة كان آخرها «خلي الحجر ينطق»، التي طرحها على أحد المنصات الإلكترونية التابعة لشركة شبكات هواتف محمولة، ويعيد من خلالها التعاون مع الكاتب أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيى، وذلك بعد أيام من طرح أغنية «كتر من قربك»، والتي تعتبر ضمن أغاني أحدث ألبوماته الغنائية.