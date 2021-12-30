حملة مكبرة لرصد المتسولين بمدينة قنا وتقديم المساعدة للمحتاجين

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، حملة مكبرة بمحيط مسجد السيد عبدالرحيم القنائي، لرصد المتسولين وفحص الحالات المفترشة للأرصفة، والكشف على الحالة الاجتماعية لهم، للوقوف على المتربحين من التسول من عدمه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مع تقديم يد العون للحالات المستحقة، وذلك في ظل حرص وتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على التصدي ومكافحة ظاهرة التسول بكافة أشكالها، داخل مدن وقرى المحافظة.

رئيس مدينة قنا: سنتصدى لظاهرة التسول

فيما أوضح أشرف أنور، رئيس مجلس مدينة قنا، أن الوحدة المحلية تكرس الجهود اللازمة لمكافحة ظاهرة التسول والتصدي لها بشكل مستمر للقضاء عليها، للحفاظ على الواجهة الحضارية للمدينة.

ضبط متسول يعاكس بالسيدات

جاء ذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المختصة، وبحضور مبارك عبدالعاطي، مسؤول القانوني، وعلاء محمد، مدير إدارة حماية الطفل بالوحدة المحلية، وجمال محمد، وسعد سيد مدير إدارة المتابعة، مدير قسم الاشغال، وحنان فتحي، مأمور ضبط قضائي بمديرية التضامن الاجتماعي بقنا.

وكان مجلس مدينة قنا، تمكن الأسبوع قبل الماضي، من ضبط متسول يقوم بمعاكسة السيدات في عمر أفندي، وتبين أنه من مدينة دشنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي نجع حمادي تمكنت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة نجع حمادي، من ضبط متسول شهير في شوارع المدينة، وتم تقديمه للشرطة واتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وكان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أطلق منتصف العام الحالي حملة للتصدي للمتسولين، وتمكنت حينها الحملات من ضبط نحو 55 متسولا في شوارع المحافظة.