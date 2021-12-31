محافظ البحيرة: افتتاح 320 مسجدا بتكلفة 435 مليون جنيه منذ 2018

أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في بناء وتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

إشادة بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية

وأكد محافظ البحيرة أهمية الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

عدد المساجد في البحيرة

وأشار آمنه، إلى أنه منذ عام 2018 م وحتي الآن تم بناء وافتتاح أكثر من 320 مسجدا بتكلفة تجاوزت 435 مليون جنيه، في طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال أداء المحافظ صلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور يرافقه المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد بالتزامن مع افتتاح مسجد البحري بقرية كوم شريك بكوم حماده على مساحة 1032م وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و650 ألف جنيه.

خطبة الجمعة

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان «اغتنام الأوقات ومخاطر إضاعتها» أن للوقت أهمية عظيمة وقيمة غالية نفيسة في حياة الإنسان وهو من أجلّ النعم التي امتن الله عز وجل بها علينا، فيجب اغتنامه في أعمال الخير التي تنفع النفس والمجتمع والوطن.