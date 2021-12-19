«وسط الإسكندرية» يكشف تفاصيل انهيار عقار: صدر له إزالة منذ 21 عاما

كشف حي وسط الإسكندرية، تفاصيل انهيار عقار في المحافظة، بسبب الرياح، مؤكدا صدور قرار إزالة له من 21 عاما.

وبحسب البيان التفصيلي عن حالة العقار الذي أصدره حي وسط الإسكندرية برئاسة المحاسب رجب النقيدي، استجيب سريعا وبشكل عاجل للبلاغ الوارد بانهيار سقف بالدور الأول علوي بالعقار رقم 16 شارع الكرماني من شارع عرفان بمنطقة محرم بك؛ إذ جرى الانتقال فورا لموقعه، بحضور مديري إدارتي الأزمات المتابعة بالحي، وتبين أنه لم يحدث خسائر في الأرواح.

7 أفراد في عقار الإسكندرية المنهار

وأكد الحي، أنه جرت المعاينة، واتضح أن العقار مكون من دورين أرضي وأول علوي، ويتكون الأرضي من 3 غرف يقطن به 3 أفراد، والآخر من 4 غرف به 4 أشخاص، ولم يحدث لهم أي خسائر في الأرواح، بينما وقعت حالة إصابة واحدة، ونقلت للمستشفى.

وأشار الحي إلى أن العقار صادر له قرار إزالة وترميم رقم 244 لسنة 2000، أي من 21 عاما ولم ينفذ، ما تبعه تحرير محضر له بعدم التنفيذ رقم 215 لسنة 2000.

ولم يذكر حي وسط الإسكندرية أن أن الانهيار ناتج عن الطقس السيىء الذي يضرب المدينة الساحلية، خلال تلك الأيام.

إخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات

ولفت بيان الحي إلى أنه جرى مؤقت للسكان دون المنقولات بقسم شرطة محرم بك، حماية للأرواح، وأحيل العقار للإدارة الهندسية، لاتخاذ اللازم قانونا.

وأكد مهندس المنطقة أنه اتخذت الإجراءات اليوم الأحد، لإحالة حالة العقار للجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لاتخاذ القرار المناسب، وجارٍ المتابعة.