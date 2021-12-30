«كورونا» يفتك بفرنسا: 208 آلاف إصابة خلال 24 ساعة

سجلت فرنسا فى آخر 24 ساعة حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» المستجد، حيث تجاوزت الإصابات 208 آلاف حالة، فى وقت تتواصل المخاوف فى العالم إزاء الانتشار السريع لمتحور «أوميكرون».

وتمثل هذه الحصيلة الكبيرة ارتفاعاً قياسياً للإصابات الجديدة بالفيروس، وقفزة مقلقة فى المؤشر الوبائى، حيث سجلت فرنسا الثلاثاء الماضى نحو 180 ألف إصابة.

وتخطت حصيلة الإصابات العامة المسجلة فى البلاد منذ ظهور الوباء عتبة 9 ملايين إصابة، وبلغ عدد الوفيات بينهم، أكثر من 123 ألفاً.

وأشارت السلطات الفرنسية إلى أن أعداد المصابين فى غرف العناية المركزة ارتفع من العشرات إلى الآلاف إثر هذه الموجة الوبائية.

ويرجع خبراء صحيون هذا الانفجار الوبائى فى فرنسا وفى غيرها من بلدان القارة الأوروبية، إلى ما أحدثته عطلة الأعياد ونهاية رأس السنة من ازدحامات وتدفق للسياح، رغم محاولات تعزيز إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعى، التى يرون أنها ليست كافية للسيطرة على انتشار الفيروس، خاصة متحوره الجديد «أوميكرون».

فى السياق نفسه، أجريت دراسة حديثة فى جنوب أفريقيا، وصلت نتائجها إلى أن تلقى جرعة معززة من لقاح «جونسون» فعالة بنسبة 84% فى مواجهة متحور «أوميكرون».

وذكرت وكالة أنباء رويترز أنه تم إعطاء جرعة ثانية من «جونسون» لـ69٫092 متخصصاً فى الرعاية الصحية بين 15 نوفمبر و20 ديسمبر، فى إطار التجارب التى تجريها كثير من الدول للتعرف على المتحور الجديد وسبل مواجهته.

وأمام انتشار «أوميكرون» لجأت كثير من دول العالم، خصوصاً الأوروبية، إلى العودة إلى الإجراءات الاحترازية مرة ثانية، مع أعياد الميلاد، فيما لجأت دول أخرى إلى فرض اللقاح إجبارياً على المواطنين.