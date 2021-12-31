اللجنة العلمية لكورونا: مصر قريبة من الموجه الخامسة و«أوميكرون» أقل حدة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنّ مصر ليست بعيدة عن العالم وما يحدث من تكرار الموجات التي تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات نتيجة العدوى بفيروس كورونا.

وأضاف حسني في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر اجتازت ذروة الموجه الرابعة وهناك ثبات في عدد الإصابات والوفيات بل هناك انخفاض في الأعداد التي تعلن عنها الصحة يوميا وفقا لحالات الرصد والفحص في المعامل المركزية المختلفة.

وتابع رئيس اللجنة العلمية، أنه مع قدوم فصل الشتاء يقوم المواطنون بإغلاق كافة منافذ التهوية بما يساعد على انتشار الفيروس، محذرا من خطورة ارتفاع الإصابات في الأماكن المغلقة لأن الفيروس يتنشر بصورة كبيرة داخل تلك الأماكن.

رئيس علمية كورونا: أعراض متحور أوميكرون أقل حدة

وأكد حسني، أنه يجب الحذر وعدم الذعر بسبب متحور أوميكرون وعدم الخوف من سرعة انتشاره لأنه يتشابه مع باقي أعراض المتحورات وبحدة أقل، مشيرا إلى أن مصر لديها كميات كبيرة من اللقاحات تكفي للوصول لمناعة القطيع.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية، أن مصر خالية تماما من متحور أوميكرون ولا توجد أي إصابات بالمتحور الجديد تم رصدها، لافتا إلى أن الوزارة تتعامل بمنتهى الشفافية والوضوح عقب رصد أي حالات يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام.

وشدّد على أهمية الحصول على اللقاح، وحذّر من خطورة التهاون في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية خاصة في الفترة المقبلة، فيما شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات صحفية سابقة، على أنّ حالات العزل الحرجة المصابة بفيروس كورونا بمستشفيات وزارة الصحة لا تتخطي 10%، ومعظمها من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.