تردد قناة زي ألوان hd.. شاهد مسلسلاتك الهندية المفضلة

تعد الدراما الهندية من أكثر الأنواع التي يكون لديها شعبية كبيرة في مختلف دول العالم، ما يجعل العديد من محبي المسلسلات الهندية في الوطن العربي، يبحثون عن تردد قناة زي ألوان hd، حتى يتم تحميلها على جهاز الاستقبال الخاص بتلفزيون المنزل، لمشاهدة المسلسلات الهندية التي يتم إذاعتها على تلك القناة.

وتحرص «الوطن» على تقديم خدماتها للمواطنين، برصد ما يبحثون عنه بشكل دائم، ومن خلال السطور التالية نرصد تردد قناة زي ألوان hd على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة زي ألوان hd على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11939.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة زي ألوان hd على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12111.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي V.

وبالنسبة لقناة زي ألوان الجديد، فتعد من ابرز القنوات المتخصصة في إذاعة مسلسلات الدراما الهندية، والتي يتم تقديمها للجمهور مدبلجة باللغة العربية، وتحرص إدارة القناة على التواصل مع الجمهور بشكل دائم ومستمر لمعرفة المسلسلات التي يرغبون في مشاهدتها من أفلام ومسلسلات، حتى يتم إذاعة الأكثر طلبا على القناة بعد أن يتم دبلجتها.

وتحرص قناة زي ألوان بشكل مستمر على توفير ما يرغب به الجمهور وإرضاءه، كما يتم بث وإذاعة جميع لمسلسلات والأفلام بجودة عالية، وتستخدم قناة زي ألوان أحدث التقنيات التكونولجية الحديثة لتقديم الدراما الهندية بصورة وجودة نقية دون أن يحدث تشويش.

ومن أكثر المسلسلات التي يحرص المشاهدين على متابعتها ويتم إذاعتها على قناة زي الوان هي «مسلسل حب العمر، ومسلسل جودان، مسلسل تجمعنا علاقة، مسلسل قلوب أنانية».