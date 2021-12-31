اللجنة العلمية: مصر أول دولة في الشرق الأوسط تنتج أدوية علاج كورونا

قالت الدكتور جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنّ أقراص علاج كورونا «مولنوبريفير، باكسلوفيد»، سيتم تصنيعها في مصر خلال الفترة المقبلة ، ويتم تناولها عن طريق الفم للإصابات المتوسطة والخفيفة للتقليل من شدة الأعراض .

مصر تصنع أدوية كورونا

وأضافت «العسال»، في تصريحات صحفية لها، أنّ أدوية كورونا التي سيتم توافرها تعد الأولى من نوعها وهي خطوة جديدة للسيطرة على الوباء وتقلل من فرص بقائه داخل الجسم.

مصر أول دولة في المنطقة تُصنع أدوية كورونا

وتابعت أن مصر تعد الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي ستوفر أدوية كورونا في كافة الصيدليات والمستشفيات للحالات المصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن مصر رائدة في عملية تصنيع الأدوية.

توافر أدوية كورونا للحالات المتوسطة والخفيفة

ونوهت نائب ريس اللجنة العلمية، إلى أنّ أدوية كورونا التي سيتم توفيرها في المستشفيات والصيدليات ستكون متاحة لجميع الفئات العمرية التي تتعرض للإصابة بفيروس كورونا ماعدا ثلاث فئات «الحوامل- المرضعات- الأطفال أقل من 18عاما».

الأدوية للشفاء من الإصابة واللقاحات للوقاية من كورونا

وأشارت «العسال»، إلى أن الأدوية تم التأكد من فاعليتها تجاه متغيرات كورونا التي طرأت على الفيروس، إلا أنها لا تغني عن اللقاحات، فالأدوية للشفاء من أعراض كورونا أما اللقاحات للوقاية من الإصابة بالفيروس.