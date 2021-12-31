محافظة الجيزة: انتشار المعدات وسيارات الشفط للسيطرة على تجمعات الأمطار

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف جهود أعمال شفط تجمعات المياه بمختلف قطاعات المحافظة، كما اطلع على خطط انتشار المعدات وسيارات الشفط والتي تم توزيعها بالمحاور المرورية والطرق والميادين ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق، والتي تم إعدادها بناءً على تقارير المتابعة الخاصة بأماكن التجمعات، وذلك لسرعة الرصد والتعامل مع أي تجمعات للأمطار لعدم تأثيرها على حركة المارة والمركبات.

قرارات سريعة لمواجهة تقلبات الطقس

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بضرورة التنسيق والمتابعة الشخصية بالشارع لسرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ خطة الانتشار والطوارئ ورفع التقارير الدورية من خلال الربط بين غرف الطوارئ بمختلف الجهات المعنية والغرفة الرئيسية بالمحافظة.

الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين بالبقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة والابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، وأصحاب المركبات بالالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.