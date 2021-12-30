«تعليم الجيزة» عن انقلاب أتوبيس طلاب مدرسة الأهرامات: الإصابات خفيفة

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن تفاصيل انقلاب أتوبيس به مجموعة من الطلاب من مدرسة الأهرام للغات، التابعة لقطاع التعليم الخاص، موضحة أنه جرى التنسيق الكامل مع المدرسة، للوقوف على الحالة الصحية للطلاب، ونقلهم على الفور إلى المستشفى، مؤكدة أنه لا توجد أي إصابات جسيمة بين الطلاب.

الأتوبيس كان به 6 أولياء أمور معلمين في مدرسة الأهرامات للغات ومعهم أبنائهم

وعن بدايات الواقعة، أكدت سمية الخطيب، وكيلة مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن الأتوبيس كان به عدد 6 أولياء أمور معلمين في مدرسة الأهرامات للغات، ومعهم أبنائهم 6 طلاب، في طريقهم إلى مول مصر لقضاء احتياجاتهم الخاصة بهم بعيدة تماما عن المدرسة، وانقلب أمس، في طريقه إلى القرية الذكية عند نفق حازم حسين.

الإصابات خفيفة

وأضافت «سمية» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإصابات خفيفة، بين كدمات وجرى نقلهم إلى المستشفى، وتلقوا الرعاية كاملة وخرجوا جميعهم، موضحة أن المديرية حرصت على الاطمئنان على صحتهم، وجرى عمل أشعة لولي أمر وطالب على الكتف، لافتة إلى أن الأتوبيس لا علاقة له بالمدرسة تماما.