«قومي حقوق الإنسان» ينعى جابر عصفور: مصر فقدت أحد أعمدة الثقافة والتنوير

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان بكل عبارات الحزن والآسي، المفكر الكبير الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم .

وأكد المجلس في بيان له منذ قليل، أنه برحيل الفقيد فقدت مصر أحد أعمدة الثقافة والتنوير الذي عمل طوال مسيرة حياته مدافعاً عن الهوية المصرية وثقافتنا الاصيلة المستنيرة من خلال مؤلفاته وإسهاماته الفكرية المتعددة وأراءه الوطنية المتنوعة التي اثرت قوة مصر الناعمة.

نبراسا للانتماء الوطني

وقال المجلس، إن الدكتور جابر عصفور كان نبراساً للانتماء الوطني، ولعب دور ا مستنيرا من خلال رئاسة العديد من الهيئات الثقافية في مصر ويقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وأهله وذويه وتلاميذه.

يذكر أن الدكتور جابر عصفور وزير ثقافة مصر الأسبق، ولد في "25 مارس 1944" كاتب ومفكر وباحث وأكاديمي، عين أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة منذ يناير 1999 وحتى مارس 2007، وفى عام 2011 عين وزيرًا للثقافة و تولى وزارة الثقافة للمرة الثانية في يونيو 2014 وحتى نهاية فبراير 2015.وللدكتور جابر عصفور العديد من المؤلفات الهامة التي كتبها خلال مسيرته العلمية ومنها: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، ومفهوم الشعر، والمرايا المتجاورة، وكتاب دراسة في نقد طه حسين، والإحيائية والإحيائيون، وقراءة التراث النقدي، والتنوير يواجه الاظلام، ومحنة التنوير، ودفاعاً عن التنوير، وزمن الرواية.

وفاة جابر عصفور

وتوفى الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض على فترات متقطعة، من المقرر الصلاة على جثمان الراحل في جامع صلاح الدين بالمنيل، ثم التوجه إلى جامعة القاهرة ليطوف بها ويودعه زملاؤه وطلابه، ومنها إلى مدافن الأسرة بالسادس من أكتوبر.

وقررت الأسرة اقامة عزاء وزير الثقافة الأسبق، سيكون يوم الأحد المقبل الموافق 2 يناير 2022، في مسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب مباشرة.