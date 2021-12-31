نصائح للراغبين في الاحتفال برأس السنة 2022.. ابتعدوا عن أعمدة الإنارة

بالرغم من سوء حالة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة والتي تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، يستعد الكثير من المواطنين للاحتفال بليلة رأس السنة 2022 والخروج لأماكن التنزه المختلفة أو الأماكن التي تتزين بزينة رأس السنة أملا في قضاء وقت لطيف برفقة المقربين وأفراد العائلة.

ويبحث الكثير من الراغبين في الاحتفال بليلة رأس السنة 2022عن أماكن مناسبة يمكنهم الاحتفال فيها وتكون مناسبة لأجواء الطقس السيئ، ومن خلال السطور التالية نرصد عدد من نصائح الأرصاد الجوية لتجنب الإصابة بأي من الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، لراغبي الخروج والاحتفال، والتي جاءت كالتالي:

نصائح لتجنب أضرار الطقس لراغبي الاحتفال بليلة رأس السنة 2022

دائما ما تحرص هيئة الأرصاد الجوية على توجيه العديد من النصائح والتحذيرات للمواطنين مع قدوم موجة من الطقس السيئ وحالة من عدم الاستقرارا في الأحوال الجوية، وتتمثل تلك النصائح في الآتي:

- يجب على المواطنين اتخاذ الحذر الكافي عند القيادة أثناء سقوط الأمطار، واتباع تعليمات السلامة والأمان لتجنب حدوث حوادث الطرقات.

- يجب على المواطنين أثناء سقوط الأمطار الغزيرة تجنب التواجد أسفل الإعلانات الكبيرة واللوحات الإعلانية.

- يجب الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء أثناء سقوط الأمطار، لتجنب التعرض للصعق الكهربائي الناتج عن سقوط الأمطار الغزيرة.

وتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتفادي الأخطار الناجمة عن حالة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة، كما أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنّ حالة الطقس السيئ ستستمر حتى يوم الإثنين المقبل، وبدء من يوم الثلاثاء سيكون هناك تحسن في حالة الطقس.