«الأرصاد»: سيول تضرب عدة مناطق.. وهذا موعد استقرار الأحوال الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد تحسن الأحوال الجوية على كل الأنحاء وانتهاء موجة الطقس السيئ، مشيرة إلى خريطة الظواهر الجوية، ومناطق سقوط الأمطار، على الأنحاء كافة، إذ تتأثر حالة الطقس بمنخفض جوي يتمركز على البحر الأبيض المتوسط، لتكون ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اليوم الجمعة، 31 ديسمبر 2021، على أن تبدأ الأحوال الجوية في التحسن منتصف الأسبوع.

خريطة الظواهر الجوية على كل الأنحاء

وأعلنت الأرصاد عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على الأنحاء كافة، إذ يتوقع خبراء الطقس سقوط أمطار متوسطة على مناطق من شمال الصعيد، على فترات متقطعة، وقد تصل إلى حد السيول على مرتفعات من سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، بينما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحري، على فترات متقطعة، لتخف حدة الأمطار فتكون خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، مدن القناة، جنوب الصعيد، على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب البلاد، خلال السبت الموافق 1 يناير 2022.

أمطار متوسطة ونشاط للرياح

بينما يتوقع الخبراء أن يشهد طقس الأحد سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، ومدن القناة، ومحافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة، بينما تكون الأمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، على فترات متقطعة، كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة

وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، وتنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة، خلال الاثنين.

موعد تحسن الأحوال الجوية

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس يبدأ في التحسن اعتباراً من الثلاثاء المقبل الموافق 4 يناير 2022، حيث يتوقع الخبراء عدم تساقط أمطار خلال الفترة من الثلاثاء حتى الخميس، مع انتشار للشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.