«السجيني»: مبادرة «ترخيص المصانع» نقلة نوعية في التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، إن ما أدلى به الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، من تصريحات بخصوص تقنين أوضاع وحدات التصنيع يأتي من خلال واقع نعيشه يوميا، موضحا: «البعض يحاول كسب الرزق، لكن المنظومة المتوارثة في استخراج تصاريح العمل أمر معقد، وتحدٍ كبير تواجهه الدولة المصرية، وفي المرحلة المقبلة إذا تبنينا هذه المبادرة الرئاسية بالشكل المنظم والمنهج العلمي فإننا نحقق نقلة نوعية في التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي».

التشريع ليس العصا السحرية

وأضاف السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي، ببرنامج «مساء DMC» عبر قناة DMC، أن التشريع ليس العصا السحرية في مسألة حصول المواطنين على تراخيص سواء بناء أو محال عامة أو محال صناعية، لكن يجب تطوير المنظومة نفسها، متابعا: «ما تحدث عنه الرئيس السيسي بضرورة تقنين أوضاع أصحاب المصانع المخالفة مشروع كبير جدا، ويجب أن يعمل فيه المحافظون ووزارة التجارة والصناعة».

التعامل مع المصانع غير المرخصة لن يكون بنفس النمط

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «المسألة كلها ليست سطرا أو نمطا واحدا، لكن هناك أكثر من نمط ويجب على الحكومة أن تتعامل مع كل نمط على شاكلته والحديث مع الوزارات المعنية فيه؛ لتحقيق التوجيه الرئاسي».

وأشار إلى أن التنمية المحلية مكون أساسي في عمل كل الوزارات مثل الإسكان والتموين والصناعة والصحة والتعليم، وبالتالي فإن اللجنة وجهت وزير التنمية المحلية برفع كفاءة المكون البشري الذي يعمل في المحليات.