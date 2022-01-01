حظك اليوم السبت 1-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرص المهتمون بعلوم الأبراج والفلك، على متابعة توقعات الأبراج للعام الجديد، وخاصة بالتزامن مع بداية السنة الميلادية الجديدة 2022، وبداية عام جديد بآمال وطموحات جديدة، لمعرفة ما تخبئه لنا النجم والكواكب، إذ يتحكم علم التاروت والفلك، في تحديد صفات كل برج على أساس يوم وتاريخ الميلاد، والسنة الفلكية.

وبالتزامن مع أول أيام 2022، تقدم جريدة وموقع «الوطن»، لقرائها ومتابعيها، توقعات خبيرة الأبراج وعلوم الفلك، عبير فؤاد، وقراءتها لـ حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمختلف الأبراج، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 1-1-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويدفعك نحو التخطيط لسفر أو تقوم برحلة تمنحك السعادة والاسترخاء.

حظك اليوم برج الحمل 1-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يدفعك اليوم نحو الاهتمام بواجباتك تجاه الأهل والأحباب وتبدو أكثر شجاعة وجرأة من السابق.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل فيكتوريا بيكهام، ويوافق تاريخ ميلادها 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 1-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على التخطيط الجيد لتحقق مكاسب أو دعم مالي.

حظك اليوم برج الثور 1-1-2022 على الصعيد العاطفي

تتحرر من ضغوط.. تخطط وتفكر في مستقبلك، وتهتم بالتفاصيل المؤدية إليه.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك واليوم عليك أن تدرس ولا تتسرع في اتخاذ قرارات أو توقيع أوراق، حفاظا على حقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-1-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد تنشأ اشتباكات في محيطك أو هموم متعلقة بمسائل شخصية، تحكم في غضبك وحساسيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان إيهاب فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 1-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس مما يدفعك لتتحرك اليوم بفاعلية والتزام وتبدو ديناميكيا ومتحمسا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 1-1-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط.. قد تقضي وقتا ممتعا تتبادل فيه الأفكار مع من حولك، لكن لا تتخطّ الحدود كي لا يؤخذ أي خطأ ضدك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 1-1-2022 على الصعيد المهني

تظهر صفاتك الإيجابية بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر.

حظك اليوم برج الأسد 1-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك اليوم للتعامل بلطف وود مع من تحب، وسهم كيوبيد قد يصيب البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 1-1-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بعدم الالتفات لمن يلومك على أخطاء مضت وانظر أمامك، واعمل بدقة.

حظك اليوم برج العذراء 1-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وقد يصيبك ذلك بالقلق، وتبحث عمّن يظهر لك اهتماما وإخلاصا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء النجمة الهندية كارينا كابور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 1-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم باللباقة والدبلوماسية وتقترب بذكاء ممن حولك.

حظك اليوم برج الميزان 1-1-2022 على الصعيد العاطفي

تتحسن الأجواء ويساعدك وضع القمر على الاقتراب من الآخرين وتستطيع اليوم أن تناقش وتجادل بلباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 1-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تعتني بخطواتك وحساباتك تفاديا للخسائر.

حظك اليوم برج العقرب 1-1-2022 على الصعيد العاطفي

تزداد نقاطك الإيجابية وتنجح في أن تكسب الإعجاب والدعم بشرط ألا تتسرع في أقوالك وردودك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 1-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك اليوم مبادرا وشجاعا وقد يفتح الباب لحوار مهم.

حظك اليوم برج القوس 1-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر والمريخ في برجك واليوم تتجلى قدرتك على إظهار الكثير من الفتنة والإغراء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 1-1-2022 على الصعيد المهني

في هذه الفترة تستطيع أن تحرز تقدما إذا كنت تعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم برج الجدي 1-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر مما يدفعك اليوم للتأمل ويساعدك ذلك على ترتيب أفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي محمد علي كلاي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 1-1-2022 على الصعيد المهني

اليوم تعرف كيف توطد علاقاتك وتطورها، وتكشف عن موهبة هائلة في التواصل.

حظك اليوم برج الدلو 1-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء يعدك اليوم بأجواء حلوة وصداقات جديدة تجذب اهتمامك وتعرف كيف توطدها.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 1-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. احترس ولا تتسرع واهتم بصحتك وتجنب العصبية.

حظك اليوم برج الحوت 1-1-2022 على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للغضب سريعا وعليك أن تسيطر على مشاعرك

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.