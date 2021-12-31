توزيع هدايا من السيسي على المواطنين في رأس السنة: «أحلى رئيس في العالم»

نشر حزب «مستقبل وطن»، مقطع فيديو يوثق توزيع هدايا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الأطفال والمواطنين، بمناسبة رأس السنة الميلادية 2022، حيث حمل فريق من الشباب عددًا من الهدايا، ووزعوها على المواطنين في الشوارع.

سعادة بين المواطنين

وتنوعت ردود فعل المواطنين والأطفال على استقبال الهدايا، وجاءت تعليقاتهم كالتالي: «كل سنة وهو طيب، وشكرا ياريس»، و«ده أحلى رئيس في العالم»، و«ميرسي.. بنحبك أوي بجد»، و«سنة حلوة على حضرتك ياريس، ويارب يخليك لينا»، و«شكرًا جدًا يا سيادة الرئيس على الأمن والأمان، وكل حاجة حلوة بتعملها»، و«بحبك أوي يا ريس، وكل سنة وأنت طيب».

الاحتفالات برأس السنة الميلادية

وتحتفل دول العالم اليوم، برأس السنة الميلادية، واستقبال سنة جديدة وهي 2022، بآمال كبيرة للتخلص من آثار جائحة فيروس كورونا على العالم، وأن يتعافى الاقتصاد في الدول كافة.