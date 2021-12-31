الدولة بدأت الاهتمام بهم منذ 2016: الشباب أبطال المبادرات الاجتماعية ومؤتمرات الرئيس

بدأت خطة الدولة فى الاهتمام بالشباب منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2016 عاماً للشباب، وتسعى الدولة لبناء المواطن المصرى وتعزيز قدراته، حيث تنظر القيادة السياسية إلى الشباب كونهم المحور الأهم فى خطة الإصلاح الإدارى للدولة وبرنامج عمل الحكومة، وقد أطلقت الدولة المصرية الكثير من المبادرات التى كان أساسها الشباب، ويأتى فى المقدمة المشروع القومى «حياة كريمة»، ذلك المشروع الذى جاء نتيجة للمبادرة الرئاسية التى تهدف إلى تنمية الريف المصرى وتحويل شكل القرى الأكثر احتياجاً فى مصر إلى قرى آدمية لائقة بالمواطن المصرى، ويُعد الشباب المشارك فى المبادرة هم عماد حياة كريمة بداية من النزول إلى القرى والنجوع وبحث الحالات، ومن ثم دراسة الاحتياجات والمتطلبات، وأخيراً التنفيذ، ويُعد «حياة كريمة» واحداً من أهم المشروعات التى تخوضها الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو المشروع الذى خصّصت له الدولة ميزانية ضخمة تصل إلى 700 مليار جنيه.

الشباب عماد المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة».. و«تعالى حقق حلمك» لتوفير فرص عمل لهم

وأطلق الرئيس السيسى مبادرة «حياة كريمة» فى 2 يناير 2019، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً فى التجمّعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدّمة للمواطنين، وأكد الرئيس أهمية مبادرة حياة كريمة خلال أعمال اليوم الثانى للمؤتمر الوطنى السابع للشباب فى يوليو 2019، واستمر العمل تحت مظلة المبادرة حتى جاء الإعلان الرسمى عن انطلاق المشروع القومى «حياة كريمة» فى يوليو 2021، وهى الاحتفالية التى أقيمت فى استاد القاهرة وحضرها عشرات الآلاف، كما شهدت الاحتفالية ذاتها تدشين اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، وجاءت رسالة الاتحاد بالعمل على توحيد جميع المجهودات الشبابية على مستوى الجمهورية تحت مظلة واحدة لتعزيز الوعى بالعمل الوطنى والمجتمعى، وإعداد كوادر شبابية وطنية وصقلها بالخبرات العملية المجتمعية والسياسية، وإتاحة المزيد من الفرص للعمل العام وتعزيز ثقافة العمل التطوعى والمشاركة الفعالة.

وأبرز الموقع الرسمى لاتحاد شباب الجمهورية الجديدة، عدداً من الأهداف الرئيسية التى يقوم عليها إشراك الخبرات العلمية من الفئات الشبابية فى العمل الوطنى بمختلف التخصّصات على مستوى الجمهورية بشكل لامركزى، وتنمية القدرات الشبابية من خلال إتاحة المزيد من فرص المشاركة فى الحياة المجتمعية وتوفير الفرص التدريبية والمنح التعليمية، وزيادة الوعى الوطنى من خلال تمكين الشباب لتحمل المسئولية الوطنية تجاه الدولة والمجتمع، وكذلك توسيع نطاق الشراكات مع جميع الجهات الحكومية والخاصة، لدعم الكوادر وتمكين الكوادر الشبابية ذات الخبرات العلمية والعملية، ودعم الحراك المجتمعى الشبابى من خلال توظيف القوى الشبابية فى عمل مؤسسى منظم.

واحتوت الدولة أفكار الشباب من خلال إطلاق عدد من المنصات الحوارية، مثل مؤتمرات الشباب ومنتديات شباب العالم، وحقّقت مؤتمرات الشباب معدلات عمل ناجزة من حيث الإعداد والتنظيم، تمثل قفزات كبيرة استطاع الشباب تحقيقها، بواقع 8 مؤتمرات شباب تضمّنت أكثر من 210 ساعات عمل، بما يفوق 141 جلسة، وأكثر من 835 متحدثاً، وما يتجاوز 14000 من الحضور، وجاءت فكرة المؤتمرات تحت شعار «أبدع - انطلق»، لتؤكد تبنى الدولة فكراً جديداً متمثلاً فى إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آمالهم ومتطلباتهم، وهو ما مثل حالة فريدة لم تشهدها مصر من قبل.

ونجحت مصر بشبابها فى تنظيم منتدى شباب العالم، كملتقى عالمى تتلاقى فيه الشعوب المحبّة للسلام والداعمة للتنمية، وتتكامل فيه الحضارات ويكون بمثابة منصة لإطلاق إبداعات الشباب، فهو يعد مثالاً حياً لنجاح المؤتمرات الوطنية للشباب وتطوير الفكرة، وجاءت فكرته وليدة المؤتمر الوطنى للشباب بالإسماعيلية، وتطورت فى المؤتمر الوطنى للشباب فى الإسكندرية، الذى أعلن الرئيس السيسى خلاله رسمياً عن إطلاق فكرة منتدى شباب العالم، واستضافت مدينة شرم الشيخ منتدى شباب العالم فى نسخته الأولى نوفمبر 2017، حيث اجتمع أكثر من 3000 شاب من 113 دولة، وتمّت دعوة أكثر من 222 متحدثاً من 64 دولة، للاشتراك فى مناقشات ذات صلة بالقضايا المتعلقة بالشأن العالمى، وجاء ذلك تحت ثلاثة مسارات مختلفة: السلام والتنمية والإبداع.

وفى 2018، أقيمت النسخة الثانية من منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2018 بحضور أكثر من 5000 شاب من 161 دولة، وواصل منتدى شباب العالم دوره كمنبر للشباب للتعبير عن آرائهم حول التحديات التى تواجه عالمنا من منظورهم.

الدولة احتوت أفكارهم من خلال إطلاق 4 منتديات حوارية و8 مؤتمرات للاستماع إليهم.. وتواجه الهجرة غير الشرعية بمشروعات التنمية ومبادرات التوظيف

وفى عام 2019، أقيمت النسخة الثالثة من المنتدى، بحضور أكثر من 7000 شاب من 136 دولة، وهى النسخة التى خرجت بالكثير من التوصيات الخاصة بإطلاق مبادرة أفريقية للتحول الرقمى والتميز الحكومى، وإطلاق مبادرة أفريقية لمكافحة القرصنة الرقمية، وإنشاء منصة إلكترونية عربية أفريقية للمرأة تتضمن مكتبة رقمية، وإنشاء مراكز للتبادل المعلوماتى بين الدول ودعم المبتكرين، وستنطلق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم فى يناير 2022.

وأطلقت الحكومة الكثير من المبادرات الشبابية، فى إطار جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتقديم الدعم لكل الكوادر الشبابية، ففى عام 2016، قدّم الرئيس السيسى، هدية للشباب، بعد إعلانه عن طرح نصف مليون فدان من مشروع المليون ونصف المليون فدان، للمستثمرين الصغار والكبار، وأن الفرصة متاحة أمام كل شاب مصرى للحصول على 10 أفدنة بالتقسيط بفائدة 5% متناقصة، مع اختصار الإجراءات وحصوله على سند الملكية فوراً، وكذلك مبادرة «شغلك فى قريتك»، بهدف دعم خطط الحكومة لمواجهة البطالة بين الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة ودخل شهرى ثابت، بجانب وقف هجرة الشباب من القرى إلى القاهرة، والتى يستفيد منها نحو 58 مليون مصرى، عبر توفير فرص عمل للشباب والمرأة فى القرى ومحل سكنهم، بعد بناء قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المستوى المحلى.

كما تم إطلاق مبادرة «تعالى حقق حلمك»، من أجل فرص عمل حقيقية للشباب وحياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما أطلق البنك المركزى أكثر من مبادرة، بالتنسيق مع الحكومة، وبمتابعة من الرئيس السيسى، لتحقيق عملية التنمية المستدامة، وجاءت أهم تلك المبادرات بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع السياحى وتشجيع الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة والتمويل العقارى لمحدودى الدخل، وتتماشى هذه المبادرات مع السياسة العامة للدولة، التى ترتكز على تشجيع المنتج المحلى وزيادة قدرته التنافسية وتشجيع القطاع المصرفى على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج القومى ودفع مشروعات الشباب والمشروعات كثيفة العمالة ومعالجة ظاهرة البطالة، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وتحقيق تنمية اقتصادية مصحوبة بعدالة اجتماعية.

ولم تغفل الدولة حق السكن للشباب، فأطلقت مشروعاً يعد أحد أهم المشروعات الشبابية المهمة، التى قدّمها الرئيس السيسى، ضمن خطة البناء والإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل للقضاء النسبى على مشكلة السكن، وأكبر مشكلة تواجه الكثير من المواطنين، خاصة الشباب المقبلين على الزواج، حيث تم الإعلان عن عدد وحدات يصل إلى 500 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب فى المدن الجديدة بجميع محافظات مصر لمحدودى الدخل، سيتم الانتهاء من تنفيذ 145 ألف وحدة سكنية وتسليمها للشباب بتكلفة 2 مليار جنيه.