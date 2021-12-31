«حمودة»: شفت مع الهضبة أيام شقى.. وقلت له هيجي يوم ومحدش هيعرف يكلمك

كشف الفنان الكبير عبدالباسط حمودة في سهرته مع «الوطن»، احتفالا بقدوم العام الجديد 2022، عن كواليس صداقته مع الفنان عمرو دياب، وسبب حب الأخير له واحترامه لمكانته.

«حمودة»: عمرو دياب بيحبني

وقال عبدالباسط حمودة لـ«الوطن»، «عمرو دياب بيحبني عشان أنا على اسم أبوه، فهو اسمه عمرو عبدالباسط، كما أنني كنت مع عمرو في الهرم وشوفنا أيام شقى سوا».

وأضاف «مرة قلت له هيجي يوم عليك يا عمرو ومحدش هيعرف يكلمك، وقد كان فعلًا».

عبدالباسط حمودة: حمو بيكا مبيعرفش يغني

كما تحدث عبدالباسط حمودة عن علاقته بمؤدي المهرجانات حمو بيكا، وعن رأيه فى مشكلته مع نقابة المهن الموسيقية، فقال « حمو بيكا بيقولي هو أنا يا عم عبد الباسط بغني!، أنا مبغنيش، بس هو كويس وطيب».

عبدالباسط حمودة: أعشق الأهلي منذ صغري

وتحدث حمودة عن حبه للنادي الأهلي، وانتمائه له منذ صغره، مشيرا إلى أنه من أكثر الفنانين الذين تغنوا للنادي الأحمر خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن متابعته الدائمة لقناة الأهلي.

وأشار المطرب الشعبي إلى أنه لن يشدو للأهلي أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية التى ستقام بقطر في شهر فبراير المقبل، مكتفيا بما قدمه للنادي الأهلي خلال السنوات الماضية من أعمال فنية، مؤكدا أن أسرته كلها أهلاوية، في حين أن أشقاءه يغلب عليهم تشجيع نادي الزمالك.

وطرح عبدالباسط حمودة مؤخرا بالاشتراك مع المطرب عمر كمال، أغنيتهما الجديدة «ضيعنا»، عبر قناة عمر كمال بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، من كلمات عمرو قطب، وتوزيع إسلام شيبسي، وإنتاج فني، أحمد موه، ومديري إنتاج، أكرم مصطفى وعماد حمدي، ومن إخراج كامبا، واستايلست فريد عادل.