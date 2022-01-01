حظك اليوم برج الجدي السبت 1-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتابع مواليد برج الجدي توقعات البرج في العام الجديد، بالتزامن مع بداية السنة الميلادية الجديدة 2022، وبداية عام جديد بآمال وطموحات جديدة، لمعرفة ما تخبئه لنا النجم والكواكب، إذ يتحكم علم التاروت والفلك، في تحديد صفات كل برج على أساس يوم وتاريخ الميلاد، والسنة الفلكية.

وبالتزامن مع أول أيام 2022، تيتعرض جريدة وموقع «الوطن»، لقرائها ومتابعيها، توقعات خبيرة الأبراج وعلوم الفلك، عبير فؤاد، لـ حظك اليوم وقراءتها لبرج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي لمختلف الأبراج، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

في هذه الفترة تستطيع أن تحرز تقدما إذا كنت تعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

القمر في منزلك الثاني عشر مما يدفعك اليوم للتأمل ويساعدك ذلك على ترتيب أفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي محمد علي كلاي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.