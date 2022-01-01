حظك اليوم برج الحوت السبت 1-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يحرص المهتمون بعلوم الأبراج والفلك، من مواليد برج الحوت على متابعة توقعات البرج في العام الجديد، وخاصة بالتزامن مع بداية السنة الميلادية الجديدة 2022، وبداية عام جديد بآمال وطموحات جديدة، لمعرفة ما تخبئه لنا النجم والكواكب، إذ يتحكم علم التاروت والفلك، في تحديد صفات كل برج على أساس يوم وتاريخ الميلاد، والسنة الفلكية.

وبالتزامن مع أول أيام 2022، تستعرض جريدة وموقع «الوطن»، لقرائها ومتابعيها، توقعات خبيرة الأبراج، وعلوم الفلك، عبير فؤاد، لـ حظك اليوم وقراءتها لبرج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي لمختلف الأبراج، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر في وضع معاكس.. احترس ولا تتسرع واهتم بصحتك وتجنب العصبية.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

قد تميل اليوم للغضب سريعا وعليك أن تسيطر على مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.