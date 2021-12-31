تامر حسني يرقص مع منى الشاذلي على «حلو المكان»: «عايزين نولع الدنيا»

استهل الفنان تامر حسني دخوله إلى برنامج «معكم منى الشاذلي»، بالرقص، وتقديم أغنية «حلو المكان»، حيث أدى مع الإعلامية منى الشاذلي بعض الحركات الراقصة على أنغام الأغنية.

نجم استثنائي

وقدمت منى الشاذلي ضيفها، وقالت: «هو نجم استثنائي في الموهبة والأرقام والإيرادات ويحقق أعلى الإيرادات في مصر والعالم العربي، وهو نجم استثنائي في كل السنوات الماضية، و«هنكون مع بعض في أحلى ليلة، وزي ما أغنيته بتقول حلو المكان يا أصحاب زمان.. متجمعين ومنورين واحشانا قعدة زمان».

وأثناء أداء الأغنية ركز الفنان تامر حسني على عبارة «عايزين نولع الدنيا» الموجودة في الأغنية.

تفاصيل لقاء تامر حسني مع منى الشاذلي

وحلّ تامر حسني ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي احتفالًا برأس السنة، في لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، يُذاع اليوم الجمعة على قناة cbc، حيث دارت كواليس اللقاء حول مشواره الفني، سواء في التمثيل أو الغناء على مدار 20 عامًا.

وتحدث تامر حسني عن بداياته الفنية والغناء على «سلالم الجامعة»، وكيف كانت كواليس ظهوره الأول من خلال شاشة التليفزيون المصري الذي كان بداية انطلاقه في مشوار النجومية، وقدم عددًا كبيرًا من أغانيه الاستعراضية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني؛ منها: «مابطلناش إحساس»، و«كل مرة»، و«حلو المكان»، و«يانا يا مفيش»، و«ارجعلي»، بالإضافة إلى «قسمة ونصيب» وغيرها.

كان الفنان تامر حسني أحيا حفلًا فنيًا ضخمًا ضمن إكسبو دبي 2020، وأثيرت أحاديث عن تفكيره في الاعتزال، وقال في تصريحات تليفزيونية: «فكرة الاعتزال موجودة لعدة أسباب ليست للأسباب الدينية فقط، وقلت من زمان إن فيه أحلام تانية عايز أحققها»، مشددًا على أهمية الصحافة بالنسبة للفنانين، موضحًا: «الصحافة حاجة مهمة بالنسبة لينا كفنانين وهي التي تبرز المجهود اللي بنعمله، وبشكر كل الصحافة على مجهودها».