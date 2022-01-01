تحقيقات واقعة النصب باسم كلية الشرطة: المتهم سوابق بـ19 قضية نصب

حصلت «الوطن»، على نص التحقيقات في قضية واقعة قتل الشاب «ممدوح أمين»، على يد محتال أوهمه بقدرته على إلحاقه كلية الشرطة، وحصل منه على مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه نظير ذلك، ثم قتله للتخلص من فعلته، بمنطقة المعادي، في القضية التي حملت رقم 21484 لسنة 2020 جنايات المعادي، المقيدة برقم 2178 لسنة 2020 كلي جنوب القاهرة، التي أحيل المتهم فيها إلى محكمة الجنايات لمحاكمته

التحقيقات: المتهم سوابق

وبحسب ماورد في التحقيقات أن «مصطفى.ي.ع» والسابق اتهامة في 8 قضايا آخرها 1460/2017 جنح بدر نصب والمحكوم عليه في 11 حكما قضائيا آخرها القضية 2121/2017 جنح مصر الجديده استيلاء بالحبس لمدة سنة وراء ارتكاب الواقعة.

حيث أكدت التحريات، من خلال فحص خطوط السير الخاصة بالمجني عليه، بلقاء المجني عليه مع المتهم نحو الساعة 12:20 صباح يوم 16/12/2020 أمام مسكن المجني عليه بمنطقة النخل الدواجن، وأنهما استقلا سويا سيارة المجني عليه حيث رصدتها عدة كاميرات من بينها كاميرا محطة الوقود موبيل بطريق الكورنيش التي قام اشترى فيها وقودا سائلا «بنزين».

المتهم أوقع المجني عليه في شباكه

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أوقع المجني عليه في براثن النصب بعد أن أوهمه بقدرته على إلحاقه بكلية الشرطة المتخصصين العام الماضي، وأخذ يتقاضى منهم مبالغ مالي على فترات بلغت 150 ألف جنيه، وتمكن من إيهام المجني عليه بأنه لن يحضر الاختبارات بنفسه، وأنه سيقوم إجراءته بطرق مستترة، وأقنع المجني عليه بأن يخفى عن ذويه عدم حضوره الامتحانات ووعده بالنجاح، وطمأنه واستمر في مماطلة المجني عليه وإعطائهم آجال متعددة بحجج واهية ومختلفة حتى أنه وعدهم بإلحاقه بالعام الحالي، بذات أوراق ترشيح العام الماضي، حتى ضاق عليه الخناق، وقت إعلان النتيجة يوم الواقعة، وباتت الطرق جميعها مغلقة أمام المتهم في مواجهة ضغوط المجني عليه وذويه.

كما بينت التحقيقات في هذه الواقعة أن المتهم اختمرت في ذهنه فكرة التخلص من المجني عليه، واستدراجه دون ذويه معتمدًا على أماني ورغبة المجني عليه، التي قادته دوما إلى طاعته وعدم إخبار ذويه بمظاهر النصب.