شاهد واقعة ضحية النصب باسم «كلية الشرطة»: «شوفته بيفرفر وغرقان في دمه»

حصلت «الوطن»، على نص أقوال شاهد إثبات في قضية واقعة قتل الشاب «ممدوح أمين»، على يد محتال أوهمه بقدرته على إلحاقه بكلية الشرطة، وحصل منه على مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه نظير ذلك، ثم قتله للتخلص من فعلته، بمنطقة المعادي، في القضية التي حملت رقم 21484 لسنة 2020 جنايات المعادي، المقيدة برقم 2178 لسنة 2020 كلي جنوب القاهرة، التي أحيل المتهم فيها إلى محكمة الجنايات لمحاكمته.

وجاءت أقوال الشاهد «إمام. ح» يبلغ من العمر 45 عامًا (سائق) أمام النيابة فيما يلي:

س: ما صلتك بالمتوفى ممدوح أمين رشاد؟

ج: مفيش صلة بينى وبينه

س: ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟

ج: كنت ماشي في أرض حمد طريق الأتوستراد وكان فيه فيسبا ماشية قدامى، ومرة واحدة لقيت الفسبا دى وقفت، وبيقولى أوقف أوقف وبص على شمالك، وقفت وبصيت على شمالي، لقيت واحد بيفرفر وبيطلع في الروح وغرقان في دمه، وبعد كده بلغت الإسعاف والنجدة.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الكلام ده حصل 19/ 12/ 2020 على طريق الاتوستراد بجوار جراج الأسمنت.

سائق فيسبا طلب مني الوقوف

س: ومن كان برفقتك آنذاك؟

ج: كنت لوحدي

س: ماسبب تواجدك؟

ج: كنت هدخل النفق هناك علشان أطلع الكورنيش وأروح.

س: ما الذي تلاحظ لك حال توجهك لمسكنك؟

ج: كان فيه فيسبا ماشية قدامى ومرة واحدة لقيته وقف وطلب مني أقف

س وما طبيعة الحوار الذي دار فيما بينك وبين ذلك الشخص؟

ج: قالى بص على شمالك ده فيه واحد بيفرفر

س: ما الذى بدر منك حيال ما أخبرك به هذا الشخص؟

ج: قلت له وسع وأنا هخلى وش العربية بتاعي والكشافات على الراجل ده اللى ميت وهكلم الإسعاف

س: هل استجاب قائد السيارة لاستغاثتك؟

ج: أيوة وقف.

س: ما طبيعة الحوار الذي دار بينك وبين ذلك الشخص؟

ج: قلت له أقف وبص على شمالك ده فيه واحد ميت.

س: ما الذي أسفر عنه ذلك الحوار؟

ج: هو وقف ولف العربية وخلى كشافات عربيته على الراجل الميت والإسعاف.

س: ما الحالة التي شاهدت عليها ذلك الجثمان للوهلة الأولى آنذاك؟

ج: في ثواني لقيت واحد بيقع من العربية وبيقفل بابها.

س: هل تنامى إلى سمعك أية كلمات من المتوفى حال وفاته؟

ج: لا هو مقالش حاجة.

المتوفى لم يفصح بشيء وإصابة قدمه اليمنى كانت واضحة

س: ما مدى إفصاح المتوفى عن شخص القائم بارتكاب تلك الواقعة؟

ج: لا مقالش

س: ما الإصابات التي شاهدتها بالمتوفى حال رؤيتك له؟

ج: أنا كل اللى شوفته، التعويرة اللى كانت فى رجله اليمنى، ودى اللى كانت واضحة، لكن هو كان غرقان في دمه.

س: ما طبيعة الملابس التى كان يرتديها المتوفى حال رؤيتك له؟

ج: الترنج الأسود اللى كان لابسه هو اللى أنا شوفته

س: هل ابصرت ثمة أحد يهرب حال تواجدك آنذاك؟

2: لا أنا مشفتش

س: وما موضع الجثمان تحديدا حال رؤيتك له؟

ج: هو يدوب فتح باب العربية بتاع السواق، ورمى نفسه على الارض وقفل الباب وكان بيفرفر

س: صف لنا تلك السيارة؟

ج: عربية تيجو لونها أحمر

س: هل شاهدت أية آثار دماء على السيارة؟

ج: أيوة كان فيه دم في العربية.

س: وما وجهة تلك السيارة تحديدا؟

ج: كانت متجهة من الاتوستراد إلى حلوان.