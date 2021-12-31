تامر حسني عن فتح القميص حتى منتصف الصدر: تأثرت بأحمد رمزي

قال الفنان تامر حسني، إنه يسعى منذ البداية لأن يكون مختلفًا ويطور من نفسه و«ميتكسفش»، ويفعل هذا لأجل إسعاد الجمهور، موضحًا أنه لا يعاند إذا تضايق الجمهور من شيء ما.

وأضاف «حسني»، في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، مساء الجمعة، بمناسبة رأس السنة الميلادية 2022، تعليقًا على فتح القميص حتى منتصف صدره: «أول ما طلعت كنت بفتح القميص، ومتأثر شوية بأحمد رمزي، وناس كتير قالت لي بلاش عشان ولادنا صغيرين وبيعملوا كده، وبسمع من الناس وغيرته عادي، هو مش عند يعني، ولو إن دي حاجة مخترعتهاش».

تامر حسني ضيف منى الشاذلي

وحل تامر حسني ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي احتفالًا برأس السنة، في لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، يُذاع اليوم الجمعة على قناة «cbc»، حيث دارت كواليس اللقاء حول مشواره الفني، سواء في التمثيل أو الغناء على مدار 20 عامًا.

الظهور الأول على سلالم الجامعة

وتحدث تامر حسني عن بداياته الفنية والغنائية، والغناء على «سلالم الجامعة»، وكيف كانت كواليس ظهوره الأول من خلال شاشة التلفزيون المصري الذي كان بداية انطلاقه في مشوار النجومية، وقدم عددًا كبيرًا من أغانيه الاستعراضية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني؛ منها «مبطلناش إحساس»، و«كل مرة»، و«حلو المكان»، و«يانا يا مفيش»، و«ارجع لي»، إضافة إلى «قسمة ونصيب» وغيرها.

نجم استثنائي في الموهبة والأرقام والإيرادات

وقدمت منى الشاذلي ضيفها، وقالت: «هو نجم استثنائي في الموهبة والأرقام والإيرادات ويحقق أعلى الإيرادات في مصر والعالم العربي، وهو نجم استثنائي في كل السنوات الماضية، و«هنكون مع بعض في أحلى ليلة، وزي ما أغنيته بتقول حلو المكان يا أصحاب زمان.. متجمعين ومنورين واحشانا قعدة زمان».