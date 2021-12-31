دياب: تامر حسني صالحني على نصر محروس.. والتمثيل أخذني من الغناء

كشف الفنان دياب، عن كواليس صلحه مع المنتج نصر محروس، قائلا إن الأزمة الأخيرة مع المنتج نصر محروس لم أكن أتوقعها، خاصة إنها أبعدتني عن الساحة الغنائية لفترة، مؤكدا أن الفنان تامر حسني تدخل بها، وعمل على حلها.

تامر حسني له دور في حل مشكلة بهاء سلطان

وأضاف «دياب»، خلال لقاء ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة MBC مصر، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم، أن الفنان تامر حسني، كان له دور أيضا في حل مشكلة المطرب بهاء سلطان، مع المنتج نصر محروس.

متعة التمثيل وخداني عن الغناء

وقال إنه يبحث التوازن ما بين التمثيل والغناء، لكنه لا يجد الأغنية المناسبة له، حيث يستمع من زملاءه الملحنين والشعراء والموزعين، لكن لا يجد ما يتناسب مع جمهوره، «متعة التمثيل وخداني عشان مش لاقي حاجة ممتعة في الغناء ألاقيها، لكن لو لقيت مش هستنى».

المهرجانات اتأسست للي مش بيملكوا أصوات غنائية جيدة

وأضاف أنه لا ينوي غناء المهرجانات، «مش حاسس إني ممكن أعمل حاجة زي كدة، خصوصا لما المهرجانات أتأسست عشان اللي مش بيملكوا أصوات غنائية جيدة، يقدروا إنهم يأدوا حاجات ويشبعوا رغبتهم في أنهم يسلكوا مسلك الفن».

«الدخلاوية» شاطرين جدا.. وممكن أغني مهرجانات في السياق الدرامي

وأوضح أن صوته جيد بشهادة الشهود، «أنا مش محتاج المهرجانات، لكن لو جوه الدراما أعمل مهرجان، وعملت غنوة مهرجانات مع الدخلاوية اسمها (قلبت مرجحة)، ونجحت نجاح كويس جدا، بس هما كانوا بيغنوا بأسلوب المهرجانات وأنا بغني شعبي عادي، هما شباب شاطرين جدًا، وممكن أغني مع ويجز أو أي حد».

وكشف عن قربه الانتهاء من فيلم «السرب»، قائلا إن العمل متوقف حاليا لانشغال أغلب العمل بأعمال السباق الرمضاني المقبل، متوقعا الانتهاء من الفيلم بعد العيد.