خريطة سقوط الأمطار بعد تعطيل الدراسة في 4 محافظات غدا: تصل لسيول

أصدرت 4 محافظات على مستوى الجمهورية، قرارات بتعطيل الدراسة غدا السبت، أول أيام العام الجديد 2022، حيث أعلنت محافظات الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، والبحيرة، أن قرار تعطيل الدراسة، بناء على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث يشهد الطقس موجة عدم استقرار في الأحوال الجوية، تستمر حتى الثلاثاء المقبل الموافق 4 يناير.

خريطة سقوط الأمطار غدا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن حالة الطقس المتوقعة غدا على البلاد، محذرة من المناطق التي تشهد سقوط أمطار، موضحة أن الطقس يكون شديد البرودة ليلاً على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من شمال الصعيد، قد تصل إلى حد السيول على مرتفعات من سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحري، أمطار خفيفة إلى متوسطة، أما عن حالة الأمطار المتوقع سقوطها على القاهرة الكبرى، مدن القناة، وجنوب الصعيد، فتكون أمطار خفيفة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وحددت الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على كل الأنحاء، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

وجاء قرار تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد بسقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال موجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.