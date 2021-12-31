تعطيل الدراسة في محافظة الدقهلية غدا بسبب الطقس السيئ

أعلنت محافظة الدقهلية، تعطيل الدراسة غدا السبت الموافق 1/1/2022 لطلاب مراحل التعليم دون الجامعي، وذلك حرصا على سلامة الطلاب، نظرا لسوء الأحوال الجوية وحالة الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة التي تشهدها معظم محافظات مصر.

موجة الطقس السيئ في الدقهلية

وشهدت محافظة الدقهلية، اليوم، موجة من الطقس السيئ وهطول الأمطار المتقطع على مدار اليوم، وهو ما تسبب في تجمع مياه الأمطار في المناطق المنخفضة من الشوارع والميادين، وجرى الدفع بسيارات شفط مياه الأمطار وكسحها في الصرف الصحي.

إعلان حالة الاستعداد القصوى

وأعلنت محافظة الدقهلية درجة الاستعداد القصوى، وشكلت غرفة عمليات لتلقي أي بلاغات، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية في الوحدات المحلية.