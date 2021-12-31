«الأرصاد» تكشف حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة: الأمطار مستمرة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أخبار الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة، قائلا: «البلاد ستشهد استقراراً ملحوظاً في مختلف المناطق ولم يتم سقوط أمطار شديدة ومتقطعة مثلما حدث اليوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر».

محافظات جنوب الصعيد.. أكثر المناطق استقراراً خلال النصف الأول من الأسبوع المقبل

وأضاف «شاهين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أخبار الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة ستشهد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق خاصة غداً السبت الموافق أول أيام العام الجديد 2022، وتسقط هذه الأمطار على مناطق شمال البلاد، لافتاً إلى أن أكثر المناطق استقرارا خلال النصف الأول من الأسبوع المقبل محافظات جنوب الصعيد لأن المنخفض الجوي المكون على سطح الأرض سيكون على الأجزاء الشمالية من البلاد.

وتابع مدير عام التنبوءات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التقلبات الجوية ستكون مستمرة بعض الشيء على بعض المناطق، مشدداً على جميع المواطنين بضرورة عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة خاصة في أوقات سقوط الأمطار أو السيول وارتداء ملابس شتوية ثقيلة حفاظاً على أنفسهم.

هيئة الأرصاد حريصة على الإعلان عن حالة الطقس بصفة مستمرة

وشدد على جميع المواطنين بضرورة الالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها الهيئة بشأن الطقس السيئ، موضحاً أن الهيئة حريصة على الإعلان عن حالة الطقس بصفة مستمرة حتى تستعد لأي طوارئ جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وفي سياق منفصل، شددت المديريات التعليمية على جميع المدارس بضرورة فصل التيار الكهرباء في حالة سقوط الأمطار والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات المركزية المشكلة بكل مديرية، موضحة أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة متابعة سير العملية التعليمية في حالة عدم تعطيلها في المدارس والوقوف على أي مشكلات والتعامل معها فوق وقوعها.