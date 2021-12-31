أنغام عن إظهار كتفها الأيسر فقط: «اليمين بايظ»

أكدت الفنانة أنغام أن إظهار كتفها الأيسر في الصور والأغاني عاريًا، يرجع إلى معاناتها من مشكلة في كتفها الأيمن، قائلة: «كتفي اليمين بايظ، عندي مشكلة فعلًا في كتفي اليمين، ومن كتر ما بدي كتف كتفي باظ».

أنغام تبرر نظرتها للأعلى

وأضافت أنغام خلال استضافتها ببرنامج «أبلة فاهيتا»، والمذاع على فضائية «ON»، عن نظرتها للأعلى بمسرح الأوبرا في ختام أغانيها دائمًا، مؤكدة أن الحركة «قفلة» للأغنية التي تقوم بغنائها، لأنها قليلا ما تنظر للجمهور أثناء غنائها على المسرح، قائلة: «لو حد اتكلم مع حد ممكن يشتتني فمش ببص كتير، وبركز جدا في حالة الست صاحبة الأغنية، وبكون الشخصية إللي أنا بغني عنها».

أنغام: شيرين دلوعة

وأوضحت أنها في إحدى المرات جاءت إليها الفنانة شيرين، في يدها «أكلة فسيخ»، وبعد أكل شيرين الفسيخ لم تستطع المقاومة ونامت: «شيرين دلوعة، وأكل الفسيخ ده بيكون يوم في السنة، وماما بتعمل الفسيخ حلو».

وأكدت أنها إحدى مشجعات نادي الأهلي بشدة، ففي إحدى المرات بعد الفوز، ارتدت التيشيرت وتصورت به عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»: «كان حماس زايد مش أكتر».

وأشارت إلى أنها خلال حضورها حفلاتها في الرياض بالمملكة العربية السعودية كانت تشاهد مباراة للمنتخب المصري، وعندما دخل عليها خدمات الغرف بالطعام صاحت بشدة بسبب هجمة للمنتخب ما أدى إلى خوفهم منها: «الناس اتخضت ورموا الصواني على الأرض، وأنا كنت قاعدة على الأرض، وراندا قالتلي أرجوكي متصوتيش».

وقامت مقدمة البرنامج بعرض فقرة حملت اسم «مكنتش أتخيل خالص أنهم يقولوا عليا كدة!»، وفوجئت الفنانة بالكثير مما ورد فيها من أغلب أفراد أسرتها ومديرة أعمالها وأصدقائها.