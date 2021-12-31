أنغام: «بالبنط العريض» أكتر أغنية رقصتني في 2021.. وكسوفي أكبر عيب فيا

حلت المطربة أنغام، ضيفة على الدمية الشهيرة، فاهيتا، في حلقة الخميس، من برنامج «أبلة فاهيتا»، على قناة ON، قائلة إن أكثر أغنية جعلتها ترقص في هذا العام «بالبنط العريض»، للمطرب الإماراتي حسين الجسمي: «رقصت عليها بيني وبين نفسي ومع صاحباتي وفي البيت والبلكونة».

أصعب أغنية

وعن أصعب أغنية قدمتها في مشوارها الفني، يمكن لغيرها من الفنانين أو الفنانات أداءها، قالت: «سيدي وصالك، أغنية صعبة، وعاوزة نَفَس».

كما تحدثت عن أسرع أغنية أصدرتها، قالت: «أغنية أنا ساندة عليك، ومأخدتش كتير، لأنها من توزيع طارق مدكور، ورغم إنه بياخد وقت كتير في التوزيع، لكنه خلصها في 4 أو 5 أيام».

دكتور العلاج الطبيعي

وأشارت، إلى أن دكتور العلاج الطبيعي أكثر طبيب تزوره، لافتةً إلى أن أكثر عيب في شخصيتها هو أنها خجولة.

وعن الشيء الذي لا تقوم به إلا عندما تختلي بنفسها، قالت: «برقص أحيانا، عشان آخد راحتي»، لتسخر منها أبلة فاهيتا: «بترقصي وحش».

وفي وقت سابق احتفلت أنغام بعيد ميلاد نجلها الأصغر عبدالرحمن عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ونشرت صورة له.

وكتبت أنغام، معلقة على الصورة «كل سنة وأنت روحي وحبيب روحي، ونور عيني، يا أجمل قلب في الدنيا.. ربنا يحميك ويبارك فيك أنت وأخوك ويفرح قلبي بيكم»، كما نشرت أثرا من مقطع فيديو أثناء احتفالهم عبر خاصية «ستوري».