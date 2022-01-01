 «المصل واللقاح» توضح أعراض ومضاعفات الإصابة بمتلازمة متحور أوميكرون

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إنه لا خطورة من أعراض الإصابة بمتلازمة متحور أوميكرون، أو الإصابة بأي متلازمة من متحورات فيروس كورونا، لدى الحالات البسيطة والمتوسطة.

وأضاف «الحداد» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الإصابة بمتلازمة متحور أوميكرون للحالات الحرجة أو الخطرة، والتي تعاني من بعض الأمراض المزمنة، تكون أعراضها شديدة وتسبب بعض المضاعفات مثل آلام في الأعصاب أو في الجهاز التنفسي أو العظام.

ومن جانبه، ذكر الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ«الوطن»، إنه لا توجد أعراض مميزة حتى الآن للإصابة بأوميكرون، إذ تتشابه الأعراض مع الأعراض المعروفة للعدوى بفيروس كورونا، مشيرا إلى تحديد بعض الأعراض للإصابة بأوميكرون، وتشمل:

- الإرهاق لمدة يوم أو يومين.

- التعب الشديد العام.

- حكة الحلق بدلا من التهابه.

- السعال الجاف المستمر.

- آلام العضلات.

- التعرق الليلي.

- الشعور بعدم الراحة.

ولفت إلى أن هناك أعراضا أقل شيوعا، وهي أقل من الأعراض الاعتيادية للعدوى بأوميكرون، وهي:

- التهاب الحلق.

- الصداع.

- الإسهال.

- طفح على الجلد، وتغير لون أصابع القدمين و اليدين.

- احمرار العين.

- فقدان حاسة التذوق أو الشم نادر خلافاً للعدوى بالسلالات السابقة .

وذكر أن هناك أعراض الخطيرة للعدوى بأوميكرون غير شائعة حتى الآن، مثل:

- صعوبة التنفس.

- ضيق النفس.

- صعوبة الكلام.

- صعوبة الحركة.

- عدم التركيز.

- ألم الصدر.

وقال إن هذه المضاعفات نادرة ما تحدث، لكنها تحدث لغير المطعمين بلقاح كورونا، والمصابين بأمراض مزمنة، وقد تسبب الوفاة.

وأضاف «بدران»، إن الإصابة بمتلازمة كورونا تتسبب العديد من الأعراض لدى الحالات الحرجة وتتمثل في:

- أزمة تنفسية حادة.

- الفشل الكلوي.

- فشل الجهاز التنفسي.

- التليف الرئوي.