«فودة»: احتفالات رأس السنة اقتصرت على العشاء والموسيقى بسبب كورونا

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، إنه أجرى جولة ليلية أمس للمرور علي بعض المنشآت الفندقية لمتابعة احتفالات رأس السنة، وتابع بنفسه تطبيق المنتجعات السياحية للإجراءات الاحترازية المتفق عليها، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأشار المحافظ، في تصريحات خاصة، إلى أن رأس السنة هذا العالم شبيهة بالعامين الماضيين، لأن جائحة كورونا أثرت بالسلب علي الاحتفالات التي اقتصرت على عشاء فقط وموسيقي.

وهنأ «فودة» القيادة السياسية، وجميع الشعوب، ببدء السنة الميلادية الجديدة، داعيا الله أن يزيح وباء كورونا.

إنشاء 400 بيت بدوي

وأكد اللواء خالد فودة، أن عام 2022 هو عام الإنجازات في جنوب سيناء، حيث يُجرى إنشاء مشروعات عملاقة في كل المدن، أبرزها تطوير منطقة الرويسات ضمن مشروع برنامج «حياة كريمة»، وإنشاء نحو 400 بيت بدوي على مستوى مدن المحافظة.

وأضاف أن مشروعات حماية جنوب سيناء من أخطار السيول تُستكمل مع العام الجديد، لتكون جنوب سيناء آمنة ضد السيول، وقال إن هذه المشروعات تتجاوز 2 مليار جنيه.

وقال إنه تقرر تسليم المواطنين 1030 وحدة سكنية كاملة المرافق وجاهزة للسكن، إضافة إلي أن هذا العام سيشهد تنفيذ أكبر خطة الطرق الداخلية في المحافظة.

منتدي شباب العالم

وقال محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ تزينت لاستقبال الوفود المشاركة في منتدي شباب العالم، والذي يعقد وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا، مشيرا إلى انتهاء أعمال التجميل، وإنشاء أحواض الزهور والتشجير والإنارة بحديقة وميدان الصداقة الدولية، وبوابة «شرم الشيخ - دهب»، وميدان السلام وأيقونة السلام، وطريق السلام والميادين بشرم الشيخ.

وقال إنه أعلن حالة الطوارئ بالمحافظة استعدادا لاستضافة المنتدى في الفترة من 10 حتى 13 يناير الجاري، بمشاركة شباب من مختلف دول العالم، وقال إن عودة المؤتمرات العالمية للمدينة شرم الشيخ دليل علي الأمن والأمان بالمدينة، وقيام الأجهزة المعنية بتطبيق الإجراءات الاحترازية.