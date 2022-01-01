تجار السيارات: هيونداي تطرح «بايون» 2022.. تبدأ من 299 ألف جنيه

شهد سوق السيارات خلال عام 2022، الإعلان عن سيارات جديدة وفئات حديثة منها الياباني تويوتا بيلتا والهيونداي، إذ أعلنت مجموعة غبور الوكيل المحلي للعلامة التجارية هيونداي، عن سيارتها الحديثة «هيونداي بايون»، التي تقدمها بـ4 فئات في مصر.

وقال عبدالله علي عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أصحاب المصانع الكبرى لجأت إلى تصنيع سيارات حديثة بسعر لا يتجاوز 300 ألف جنيه، بعدما لجأ راغبو اقتناء السيارات في العالم العربي إلى شراء السيارات الصيني.

انتشار السيارات الصيني في مصر

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات، أن الفترة المقبلة، ستشهد طرح سيارات لا يتجاوز سعرها 200 ألف جنيه من السيارات الياباني والكوري، وبعض السيارات الأوروبية؛ كي تحاول المنافسة مع سوق السيارات الصيني، التي انتشر في سوق مصر بجميع أنواعه سواء سيدان أو سيارات رياضية.

وأشار «عبد الله»، إلى أنه بعد الإعلان عن السيارة تويوتا بيلتا 2022، التي يبدأ سعرها من 235 ألف جنيه، أعلنت «غبور» الوكيل المحلي للعلامات هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال الصيني، عن طرح «هيونداي بايون» موديل 2022، بسعر يبدأ من 299 ألف جنيه للفئة الأولى.

ولفت عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة الكبرى، أن هيونداي بايون تعد من السيارات الرياضية ذات المحرك المتوسط، وتم عرضها في السوق السيارات المحلي في 4 فئات مختلفة التجهيزات.

مواصفات السيارة هيونداي بايون

تعتمد «هيونداي بايون» على محرك ثلاثي الأسطوانات تربو، بسعة 1.0 لتر 1000 سي سي، ينتج قوة قدرها 100 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 172 نيوتن/متر ومتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، أو ناقل حركة مانيوال مكون من 7 سرعا - تتوافر السيارة ابعاد 4.180 ملم للطول، 1.775 ملم للعرض، 1.488 ملم للارتفاع كما تصل طول قاعدة العجلات للسيارة 1.488 ملم.