نفوق 3 دواب صعقتها كهرباء عامود إنارة بسبب الأمطار بقرية بالفيوم (صور)

تسبب ماس كهربائي بعامود إنارة في صعق 3 دواب «حمير» بقرية منية الحيط التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك بعد هطول الأمطار بغزارة على قرى الإقليم بالكامل، وفوجئ المارة بجذب عامود الإنارة للحمير خلال سيرها في الشوارع وصعقها حتى نفقت على مرأى ومسمع الأهالي الذين حاولوا إبعادهم عن العامود بقطعة خشبية إلا أنّهم فشلوا في ذلك، وتكرر الأمر ثلاث مرات لينتهي أول أيام الأمطار بنفوق 3 دواب في تلك القرية فقط بخلاف ما نُفق في باقي القرى.

ماس كهربائي وأسلاك غير معزولة

وقال وليد محمد، أحد أهالي قرية منية الحيط بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هناك عامود إنارة في شارع «الماكينة» بالقرية، دائماً به ماس كهربائي، كما أنّه يتدلى منه العديد من الأسلاك الغير معزولة، مما يهدد حياة أهالي القرية بالخطر، وبالفعل مع هطول الأمطار بكثرة ازداد الماس الكهربائي وتسبب في صعق الحيوانات المارة أمامه.

نفوق 3 دواب صعقاً بالكهرباء

وأضاف «وليد» أنّ القرية شهدت اليوم، نفوق 3 دواب "حمير" على مدار اليوم صعقاً بالكهرباء، حيث صعق عامود الإنارة 3 حمير خلال ساعة، مما اضطر الأهالي للتوقف بالقرب منه وإبعاد الدواب والماشية عنه، حتى لا يصعق شئ آخر.

مطالب بعزل أعمدة الكهرباء

وطالب «وليد» بعزل أعمدة الكهرباء بطريقة سليمة وتغطية جسم العامود من الأعلى للأسفل، وصب قاعدة خرسانية بسيطة أسفله لمنع الوصول المياه للعامود، والتسبب في حدوث ماس مجدداً، بالإضافة إلى عزل الكابلات والأسلاك أعلى عامود الكهرباء واستبدال التالفة بأخرى جديدة.

تحذير الأهالي بعدم الاقتراب من الأعمدة

وحذّر «وليد» أهالي القرية خصوصاً والمحافظة عموماً، بالابتعاد نهائياً عن أعمدة الكهرباء، وعدم الاقتراب منها خصوصاً طوال فترة هطول الأمطار، والتنبيه على الأطفال بعدم الاقتراب عنها، وإبعاد الماشية والدواب عنها.