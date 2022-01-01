الأرصاد تكشف موعد توقف الأمطار الغزيرة والرعدية: خلال أيام

تمر البلاد بموجة من تقلبات الطقس وعدم استقرار في الأحوال الجوية، حيث تشهد العديد من المناطق سقوط الأمطار بشكل كبير إضافة إلى نشاط للرياح، ما جعل الأرصاد تحذر المواطنين وتناشدهم باتخاذ حذرهم في ظل الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

وشهدت معظم محافظات الجمهورية سقوط أمطار بشكل كثيف، خلال الساعات الماضية، وتستمر الأمطار لعدة أيام وفق ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مشيرة إلى أن بعض المناطق تشهد سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول على عدد من المناطق، وبدأت موجة الطقس السيئ، الخميس، وتستمر حتى يوم الأحد، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن موعد توقف الأمطار التي سببت استياء البعض جراء المياه بالشوارع والطين، والتي نتج عنها تعطيل للدراسة في بعض المحافظات.

موعد توقف الأمطار

بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير، من المتوقع أن يكون هناك استقرار في الأحوال الجوية على كل الأنحاء، وفق ما أعلنت الأرصاد وكشفه الدكتور محمود شاهين في حديث خاص لـ«الوطن».

أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت 1 يناير

كشف خبراء الأرصاد، في بيان سابق، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة تتراوح بين 60:80% وتكون رعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مدن القناة وشمال الصعيد، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية إلى شمال الصعيد، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة ليوم الأحد، تسقط أمطار متوسطة غزيرة، وتكون رعدية أحيانا بنسبة 50:70% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر، كما توقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك أمطار متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة 50% على مناطق من جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، يوم الاثنين، بنسبة 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.