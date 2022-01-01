المناطق الأكثر تأثرا بالسيول وسقوط الأمطار.. «مكانك منهم ولا لا؟»

شهدت الكثير من المناطق الأيام القليلة الماضية سقوط أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، إذ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنَّ البلاد تمر بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، الذي يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، الأماكن والمناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار الغزيرة التي قد تصل إلى حد السيول، خلال موجة الطقس السيئ، التي جاءت كالتالي:

الأماكن الأكثر تأثرًا بالأمطار والسيول

أضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، أنَّ اليوم السبت سيشهد سقوط أمطار متوسطة بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70 % تقريبًا على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، قد تصل إلى حد السيول على مرتفعات من سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

بينما يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 إلى 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية والغربية والوجه البحري على فترات متقطعة، كما يكون هناك أمطار خفيفة بنسبة 40% على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

سقوط أمطار غدا وبعد غد

وبالنسبة لأمطار غد الأحد، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء والبحر الأحمر على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن أمطار يوم الإثنين، وهو آخر أيام موجة الطقس السيئ، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% تقريبًا، وتنشط الرياح على مناطف من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.