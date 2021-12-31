أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة.. وموعد تحسن الطقس

حالة من عدم الاستقرارا في الأحوال الجوية تشهدها كل المناطق بسقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول على عدد من المناطق، وبدأت موجة الطقس السيئ، أمس الخميس، لتستمر حتى يوم الأحد المقبل والموافق 2 يناير 2022، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

ويتساءل كثير من المواطنين المهتمين بحالة الطقس عن أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة حتى تنتهي موجة الطقس السيئ، إذ أعلنت عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي جاءت كالتالي:

أماكن سقوط الأمطار الجمعة 31 ديسمبر

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على الكثير من المناطق المختلفة، يصاحبها سقوط حبات البرد وتشمل تلك المناطق الآتي «المنيا، بني سويف، الفيوم، السويس، الإسماعيلية، الجيزة، القاهرة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، بورسعيد، دمياط، الإسكندرية، مطروح»، وتكون تلك الأمطار على فترات متقطعة قد تصل حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وتشمل «الزعفرانة رأس غارب، رأس شقير».

وبالنسبة للأمطار الخفيفة، فمن المتوقع أن تكون بنسبة 30% تقريبا على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب البلاد.

أماكن سقوط الأمطار السبت 1 يناير

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة تتراوح بين 60 : 80% وتكون رعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مدن القناة وشمال الصعيد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية إلى شمال الصعيد، ويكون هناك أمطار متوسطة ورعدية بنسبة حدوث 50 : 60% على مناطق من السواحل الشمالية والغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار الأحد 2 يناير

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة غلة غزيرة وتكون رعدية أحيانا بنسبة 50 : 70 % على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر، ويكون هناك أمطار متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة 50% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار الإثنين 3 يناير

من المتوقع سقوط امطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أنه بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير، يكون هناك استقرار في الأحوال الجوية على كل الأنحاء، ويكون هناك شبورة مائية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.