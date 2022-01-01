طقس الغربية اليوم.. صقيع وغيوم وأمطار وشبورة على الطرق

تشهد مدن ومراكز محافظة الغربية، صباح اليوم السبت، استمرار موجة الطقس السيىء والأحوال الجوية غير المستقرة، نظرا لانخفاض درجات الحرارة، وشيوع الغيوم والضباب خلال 24 ساعة الأخيرة، الأمر الذي دفع المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة خشية التعرض لنزلات البرد وأمراض الصدر.

صقيع وهبوب رياح قوية

كما رصدت «الوطن» شيوع الغيوم والشبورة المائية بشكل كثيف بكل الطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين «القاهرة - الإسكندرية»، فضلا عن الطرق المطلة على أراض زراعية ومياه ترع النيل، ومنها طريق «طنطا - المحلة»، و«بسيون - قطور»، و«طنطا - زفتى»، و«سمنود - المحلة»، والدائري «المحلة - المنصورة»، و«طنطا - كفرالشيخ»، وغيرها.

تعطل حركة النقل والمواصلات بسبب الشبورة

ونتج عن سوء واضطراب الأحوال الجوية تعطل حركة النقل والمواصلات نسبيا بين مراكز ومدن المحافظة، ما دفع الجهات التنفيذية والمرورية إلى الدفع بطواقم أمنية ثابته ومتحركة لتأمين أرواح وحياة المواطنين.

محافظ الغربية يوجه برفع حالة الطوارىء

ومن جانبه، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى اللواء حسين الهنيدي سكرتير عام محافظة الغربية، بأهمية التنسيق الكامل مع رؤساء مجالس المدن والأحياء بأهمية النزول إلى الشارع، والدفع بنحو 494 معدة وسيارة لكسح وشفط مياه الأمطار المحتملة بكل الطرق الفرعية والرئيسية.

كما شدد محافظ الغربية، في تعليماته إلى مساعديه، بضرورة رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى، من خلال تفعيل غرف العمليات بدواوين مجالس المدن والأحياء لتلقي شكاوى واستغاثات المواطنين أثناء موجة الطقس السيىء والصقيع وهبوب الرياح والعواصف.

التنسيق مع شبكات مياه الشرب والصرف والكهرباء

وأشار محافظ الغربية إلى التنسيق الكامل بين مسؤولي الجهات التنفيذية من جهة، وقيادات شبكات مياه الشرب والصرف والتليفونات والكهرباء، لصيانة كل الأعطال المحتملة طوال فترات موجة الطقس السيىء والصقيع وهبوب الرياح.