إعلان نتيجة مسابقة القيادات المحلية قريبا.. واختيار 62 شخصا من المتقدمين

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إنه قريبا سيتم الإعلان عن نتيجة مسابقة القيادات المحلية التي تقدم لها نحو 1600 شخص، وتم إجراء مقابلات واختبارات لهم على مدار العام الماضي لاختيار 62 شخصًا من أكفأ العناصر بواسطة اللجنة العليا للقيادات بالوزارة، مضيفًا أن توسيع قاعدة الاختيار يثري العمل بالمحليات ويعطى فرصة أكبر لاختيار العناصر الجيدة التي تساهم في تطوير عمل المحليات ومن الخلفيات المتنوعة للمتقدمين للوظائف القيادية ومنها قطاعات خدمية مثل الصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والإسكان وغيرها، ومن تنطبق عليه الضوابط والمعايير سيتم اختياره.

حل مشكلات المحليات

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عمل المحليات يتطلب مهارات خاصة منها لديه رؤية للتطوير وحل مشكلات المحليات والتعامل مع المواطنين، وإنفاذ القانون والحد من أي مخالفات أو تجاوزات ومنع الإشغالات والتعديات على الشوارع والميادين والحفاظ على المظهر العام، والتأكيد على التحول الرقمي وتفعيل اللامركزية والعمل على زيادة الإيرادات للوحدات المحلية وتطوير العمل من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطن.

بالإضافة إلى رفع مستوى النظافة والحفاظ على أملاك الدولة ومنع التعدي على الأراضي أو البناء دون ترخيص وعدم تعطيل مصالح المواطنين، والالتزام بكل ما يصدر من قرارات حكومية ومنها مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمطاعم والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومنها تسيير لجان لمتابعة المقاهي والمطاعم واستمرار حظر الشيشة.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم عرض الأسماء الناجحة في مسابقة المحليات، على الجهات الرقابية تمهيداً للإعلان عن النتيجة.

8 مناصب قيادية

وأوضح أن المسابقة التي أعلنت عنها الوزارة لاختيار للقيادات المحلية، تشمل 8 مناصب متنوعة لسد أي عجز موجود بالمحافظات والدفع بعناصر جديدة لتطوير عمل المحليات وتجرى الاختبارات على يد اللجنة العليا للقيادات بكل شفافية ووضوح وفق المعايير والضوابط المعلنة.

ولفت المصدر، أن الدورة التدريبية «قادة المستقبل» التي تنعقد حاليا داخل مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، سيتم الاستعانة بأفضل العناصر منها والدفع بهم في مناصب قيادية كصف ثان.