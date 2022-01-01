الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين من غزة سقطا قبالة تل أبيب (فيديو)

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى في البحر الأبيض المتوسط، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

أفيخاي أدرعي: لم يتم تفعيل إنذارات أو أعمال اعتراض

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت: «جرى رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب، في في وقت سابق من صباح اليوم السبت»، لافتًا إلى أنه وفقًا للسياسة المتبعة لم يتم تفعيل إنذارات أو أعمال اعتراض.

בצה"ל בודקים דיווחים על נפילת רקטה בים במרכז הארץ תיעוד@hadasgrinberg @ItayBlumental pic.twitter.com/5SNJRRDvCs — כאן חדשות (@kann_news) January 1, 2022

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) مقاطع فيديو قيل إنها لسقوط الصاروخين، مشيرة إلى أنه يتم التحقق منها.