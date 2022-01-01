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الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين من غزة سقطا قبالة تل أبيب (فيديو)

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وكالات
11:24 ص | السبت 01 يناير 2022
إطلاق صاروخ من غزة (أرشيفية)

إطلاق صاروخ من غزة (أرشيفية)

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى في البحر الأبيض المتوسط، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

أفيخاي أدرعي: لم يتم تفعيل إنذارات أو أعمال اعتراض

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت: «جرى رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب، في في وقت سابق من صباح اليوم السبت»، لافتًا إلى أنه وفقًا للسياسة المتبعة لم يتم تفعيل إنذارات أو أعمال اعتراض.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) مقاطع فيديو قيل إنها لسقوط الصاروخين، مشيرة إلى أنه يتم التحقق منها.

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