الغرف التجارية تعلن قائمة استرشادية بأسعار الخضر والفاكهة في الأسواق

أعلنت شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، اليوم السبت، عن عودة وارد أسواق الجملة من الخضر والفاكهة إلى معدلاته الطبيعية بعد الموجة الباردة والصقيع، التي تتعرض لها البلاد، كما أعلنوا أسعار استرشادية لقائمة من أصناف الخضر والفاكهة، لعدم تعرض المواطن إلى المغالاة.

النجيب: المشروعات القومية ساهمت بزيادة الخضروات والفاكهة

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة لـ«الوطن»، إن الأسواق تعمل على مدار 3 ورديات في اليوم لتلبية احتياجات الأسواق وانتظام حركة سيارات نقل الخضر والفاكهة طوال اليوم لإمداد كافة المنافذ والأسواق بكافة المحافظات، متابعًا أن هناك توافر في السلع الاستراتيجية، كالطماطم والبصل والبطاطس في الأسواق وهناك استقرار في الأسعار.

وأضاف النجيب، أن التغيرات المناخية والصقيع أثرت على بعض المنتجات الشتوية، مثل «الكوسة والخيار والفلفل»، مؤكدًا على استقرار كبير في كميات المنتجات الزراعية، كما تعد مصر من الدول الأقل سعرًا في بيع أصناف الخضر والفاكهة بالمقارنة بالدول العربية.

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية، أن المشروعات القومية مثل المليون ونصف المليون فدان والصوب الزراعية وزيادة مناطق الاستصلاح، ساهمت في زيادة المعروض من الخضروات والفاكهة وتخفيض أسعارها في الأسواق.

أسعار الخضر

- 4 كيلو طماطم بـ 10جنيهات.

- 2 كيلو بطاطس بـ 10جنيهات.

- البصل 2 كيلو بـ 10 جنيهات.

- الكوسة بسعر 10 جنيهات.

- الفاصوليا بسعر بـ5جنيهات.

- الخيار بـ 7جنيهات.

- الفلفل يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات.

- الملوخية 8 جنيهات.

- الكرنبة تتراوح ما بين 10 و15 جنيهًا.

- القلقاس يباع بـ 4 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة

- يباع العنب بسعر يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

- التفاح يباع بسعر يتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

- البرتقال يباع بسعر يتراوح بين 4 و 5 جنيهات.

- الجوافة تباع بسعر 6 جنيهات.