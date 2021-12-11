«فاكسيرا»: 40 مليون جرعة من «سينوفاك» جاهزة في ديسمبر.. وسنصدر لفلسطين

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس شركة المستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، إنَّ اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا التي دخلت مصر آمنة وفعالة وخضعت للعديد من الاختبارات، والدولة تحملت عبء كبير لتوفير اللقاحات، «نطمأن المواطنين بأن اللقاحات آمنة وفعالة، ولا يوجد لقاح أكثر فعالية من الآخر».

نطمئن المواطنين بأن اللقاحات آمنة وفعالة

وأضافت «هبة والي»، خلال لقاء ببرنامج «صباحك مصري»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر 2»، اليوم السبت، أنَّ إنتاج لقاح كورونا في مصر وصل خلال 3 أشهر حوالي 30 مليون جرعة، وهذا رقم جيد قياسا بالوقت القصير لبدء الإنتاج، «نتوقع مع نهاية الشهر وصول عدد الجرعات من لقاح سينوفاك لـ 40 مليونا، وأول الدول العربية التي ستحصل على اللقاح هي فلسطين»

وأشارت إلى أنَّ فيروس كورونا شكل لهم تحدي كبير، وبدأت مفاوضات نقل تكنولوجيا التصنيع لقاح كورونا مع الشركة الصينية في يونيو 2020، ومنذ هذا التاريخ وحتى أبريل 2021 بدأت رحلة إنتاج لقاح كورونا محليا.

وأفادت بأنَّ وفد منظمة الصحة العالمية تفقد في سبتمبر الماضي المكان المخصص لإنتاج اللقاح، والحصول على الموافقة المبدئية لبدء الإنتاج، وكل الجهات الرقابية عملت بشكل قريب للغاية لبحث إمكانيات تصنيع اللقاح.

تصنيع أي لقاح مسألة في منتهى الخطورة

وأوضحت أنَّ تصنيع أي لقاح مسألة في منتهى الخطورة، ويتمّ الحصول على كل الإجراءات لضمان الفعالية والمأمونية لإنتاجه، وبعد زيارة وفد منظمة الصحة العالمية لمصر، وحصول شركة «سينوفارم» موافقات على لقاحها، تبع ذلك توقيع الجانب المصري والصيني على اتفاقية لإنتاج اللقاح وتدريب العاملين.

ولفتت رئيس شركة فاكسيرا، إلى أنَّ هيئة الدواء المصرية أجرت عمليات تقييم للقاح استمرت حتى 24 أغسطس الماضي، وحصلت الشركة على الموافقة لبدء الإنتاج، لافتة إلى أنَّ الشركة تنتج 3 ملايين جرعة من اللقاح في مصر حتى الآن.