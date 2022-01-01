50 «ميكروباص» وسيارات ملاكي قسط من بنك ناصر

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، عن تمويل عدد من المشاريع للشباب لبدء حياتهم العملية أو زيادة الدخل، وقال البنك في بيان رسمي حصلت الوطن على نسخه منه أنه تم الاتفاق على مشروع تمويل وسائل النقل الجماعي بالتعاون مع شركة سويفل وكريم.

وأوضح النبك، أن مبادرة التمويل تهدف لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والاهتمام بالمشروعات الاجتماعية لتحويل الطاقات العاطلة إلى منتجه، وفي هذا الإطار قام البنك بتدشين مشروع تمويل لشراء سيارات نقل الركاب لعدد 50 سيارة ميكروباص بعائد 11% يسدد على خمس سنوات بأقساط شهرية متساوية، كما تضمنت أيضًا الاشتراك مع شركة كريم في توفير سيارات بالتقسيط.

ميكروباص قسط مع شركة سويفل

وأعلن بنك ناصر الاجتماعي، عن توفير «ميكروباص» موديل السنة من ضمن مشروعات النقل الجماعي، وهو مشروع مشترك بين البنك وشركة سويفل، والهدف من المشروع توفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة من خلال تمويل سيارات نقل ركاب للسائقين وضمان التشغيل بشركه سويفل للنقل الجماعي.

الفئات المستهدفة

- لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

مدة التقسيط

تبدأ من سنتين إلى خمس سنوات.

سعر الفائدة

تبدأ سعر الفائدة من 6.7% سنويًا.

سيارات تقسيط بالاشتراك مع شركة كريم

كما أعلن البنك، على الاتفاق مع شركة النقل الخاصة كريم لتقسيط سيارات ملاكي ونقل جماعي للشباب، بهدف توفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة من خلال تمويل سيارات الملاكي مع ضمان التشغيل بشركه كريم.

الفئة المستهدفة

- لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

مدة التقسيط

من سنتين إلى خمس سنوات

سعر الفائدة

تبدأ من 6.7 % بالإضافة المصاريف الإدارية ويتم زيادتها على حسب سعر الفائدة التي يتم الإعلان عنها البنك المركزي المصري.