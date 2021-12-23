بنك ناصر: دعم المستشفيات بالأجهزة الطبية بقيمة 21 مليون جنيه

قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إنّ البنك لعب دورا أساسيا، في خدمة المواطنين ليترك بصمات واضحة أسهمت في تنمية المجتمع من خلال إطلاق حساب «10700»، للمساهمة في الإعانات والمساعدات النقدية والعينية والتي بلغت 99 مليون جنيه تقريبا.

بنك ناصر: المساعدات العينية بلغت 61 مليون جنيه

وأضاف «عشماوي»، وفقًا لبيان عن بنك ناصر، أنّ الإعانات شملت مساعدات نقدية بقيمة 38 مليون جنيه، والمساعدات العينية بلغت 61 مليون جنيه تقريبا، مشيرا إلى أنّ المساعدات العينية شملت دعم المستشفيات بالأجهزة الطبية بقيمة 21 مليون جنيه ومنها مستشفي جامعة القاهرة بقيمة 10ملايين جنيه ومبلغ 200 ألف جنيه لشراء 4 موتور رفع مياه بالعريش.

شراء دراجات وأجهزة تعويضية للمعاقين بـ 668 ألف جنيه

ولفت إلى أنه تم الدعم بـ 4 مليون جنيه كاكتتاب في رأس مال الصندوق الاستثماري «أولادنا» وشراء دراجات وأجهزة تعويضية للمعاقين بمبلغ 668 ألف جنيه، بالإضافة إلى التوسع في نشاط الزكاة والتي تعد إﺣدى اﻷدوات اﻟﻬﺎﻣﺔ التي ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك في ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎعي من خلال 3413 لجنة ﺗﻘوم ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﺻدﻗﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت وإﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﺑداﺋرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ وذﻟك ﺗﺣت إشراف اﻟﺑﻧك حيث بلغت مصارف الزكاة والتبرعات ما قيمته 791 مليون جنيه .

صرف 77مليون جنيه شهريا لأحكام النفقة

وأوضح أن صندوق تأمين الأسرة، يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة حيث بلغت عدد أحكام النفقة 224 ألف و154 حكم ويبلغ المنصرف الشهري 77مليون جنيه.

إجازة حساب الهبة المشروطة

واستعرض الفتاوي الصادرة من دار الإفتاء المصرية بخصوص منتجات البنك حيث صدرت فتوي رقم 348 لسنة 2020 بإجازة حساب الهبة المشروطة وفتوي رقم158لسنه 2021 بشأن إجازة منتج «زاد الخير»، كأول شهادة استثمارية اجتماعية للعمل بها كهبة مشروطة أو وقف نقدي أو صدقة جارية هذا بالإضافة إلى الفتوي بشأن منتج «وصيتك أمانة»، والذي يعمل البنك حاليا على تفعيلة كإحياء لدوره كبيت مال المصريين هذا بالإضافة إلى إحاطة المجلس بشأن موقف الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك لمجابهه فيروس كورونا حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة وتطعيم العاملين وأسرهم في كافة فروع البنك.