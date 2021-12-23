سيارة بالتقسيط على 10 سنوات من بنك ناصر بأقل سعر للفائدة

يرغب الكثير من المواطنين في اقتناء سيارة حديثة، بعدما باتت السيارة من متطلبات الحياة الضرورية خاصة للمتزوجين، ويقدم بنك ناصر الاجتماعي تمويل سيارة بنسبة 90% من قيمة السيارة لمدة 10 سنوات.

ونشر البنك على موقعه الرسمي الشروط والمستندات التي يجب توافرها للحصول على تمويل السيارة بأقل فائدة في السوق المصرفي 8.5% وتنشر «الوطن»، شروط الحصول على سيارة بالتقسيط من بنك ناصر الاجتماعي.

شراء سيارة تقسيط

قدّم بنك ناصر فرصة لراغبي شراء سيارة، من خلال تمويل شراء سيارات أجرة وميكروباص ودرجات نارية لتوفير فرص عمل، وأكد البنك أن من يحق لهم الحصول على التمويل هم موظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثة المعاشات وأصحاب الأوعية الادخارية.

شروط الفائدة والتمويل

وجاء في إعلاان البنط أن التمويل يتم بحسب قيمه الراتب أو المعاش بنسبة عبء دين 75%

سعر الفائدة بالبنك

الأسعار المعلنة تتغير وفقا لآليات سوق العمل المصرفي والفائدة التي يتم التعامل عليها حتى كتابة هذه السطور هي 8.5%، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية بنسبة 1.5% من قيمة التمويل وتسدد قبل المنح، ونسبة 0.75% للجهات المتعاقدة مع البنك.

مدة التمويل

10 سنوات

تمويل على قرض السيارة

لا تتجاوز 75% من صافي الدخل الشهري للعميل، وتصل إلى 90% حال وجود دخل إضافي وفقا للشروط.

ضمانات البنك

- أصحاب المرتبات

تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري على البنك، بالإضافة إلى تقديم ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال، أو وثيقة مخاطر عدم السداد التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية لصالح البنك مع حظر بيع على السيارة لصالح البنك.

- أصحاب المعاشات وورثة المعاش

تحويل المعاش أو حصة وريث المعاش للبنك وفقا للضمانات السابقة عدا تقديم ضامن من جهة حكومية.

العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم

تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي بالإضافة إلى سداد نسبة 25% مقدم من قيمة عرض سعر السيارة مع تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

أصحاب الودائع

ويضم هذا البند أصحاب الوديعة المجمدة داخل البنك ويجري تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي ووثيقة تأمين على حياة طالب التمويل بالإضافة إلى الحظر على السيارة والإعفاء من وثيقة التأمين أو الحظر وفقا لنسبة المديونية من الوديعة.

أمّا أصحاب الوديعة المجمدة بالبنوك الأخرى، فيجب عليهم تقديم إقرار بالسداد النقدي وخطاب رسمي من البنك الموجود به الوديعة للتحفظ عليها لصالح بنك ناصر.

المستندات المطلوبة للحصول على سيارة

طلب الحصول على التمويل من بنك ناصر.

عرض سعر للسيارة.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

مفردات مرتب / معاش / بيان بحصة العميل وريث المعاش – وللضامن في حالة وجود ضامن.

بيان حالة وظيفية بالنسبة لأصحاب المرتبات، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثة.

إقرار العميل بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة وإقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد حال اعتبارها الضمانة المقدمة.

إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.