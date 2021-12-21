بنك ناصر الاجتماعي: طرح عربات نقل تشاركي لذوي الاحتياجات الخاصة

شارك بنك ناصر الاجتماعي في فاعليات مؤتمر المبادرون، الذي أقيم تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك.

وخلال المؤتمر، قدم محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، نبذة مختصرة عن البنك وسياسته الاستراتيجية، مشيرا إلى أن البنك ينتهج سياسة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع خططه وسياساته من خلال حرصه على الاستثمار في البشر، والنظر إليهم باعتبارهم جزءا رئيسيا من قوة العمل وخاصة أنهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المصري ليس ذلك فحسب، وإنما يسعى إلى تقليل دائرة الفقر لأسر ذوي الإعاقة من خلال الكشف المبكر، وإيجاد قدرة مالية للأسرة للعلاج والتغذية السليمة التي تساعد على منع أو تقليل الإعاقة.

الإعاقة محتملة لكل فرد في المجتمع بأي وقت

وأوضح أن المرض المؤدي للإعاقة حقيقة ثابتة، والإعاقة محتملة لكل فرد في المجتمع بأي وقت؛ لذلك يقدم بنك ناصر الاجتماعي دعوة لتكاتف الجهود وحوكمتها ووضعها في صناديق متخصصة للمساعدة ودعم وتحسين أوضاع ذوي الإعاقة.

وأضاف عشماوي، أن البنك قدم عدة مشروعات خاصة بالقادرون باختلاف، ومنها أن البنك حاليا من خلال صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاق «عطاء»، بصدد طرح سيارات نقل تشاركي تتيح النقل اعتمادا على وجود سلم كهربائي مثبت داخل السيارة لسهولة الحركة والركوب داخل السيارة، وتيسير سبل الحياة لهم.

إنشاء مركز طبي لرعاية مرضى الزهايمر

وأشار إلى أنه جار بحث إمكانية توصيل المستحقات المالية لعملاء البنك من ذوي الإعاقة من خلال شركات النقل التشاركي بأسعار منخفضة، كما تم دعم جمعية الباقيات الصالحات بمبلغ 25 مليون جنيه لإنشاء أول مركز طبي لرعاية مرضى الزهايمر، وتشغيل أول دار رعاية للسيدات الكفيفات من خلال دعم جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات بمبلغ مليون و598 ألف جنيه، فضلا عن إنشاء صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاق «عطاء»، وهو أول صندوق استثمار خيري يؤسس في مصر، ويعمل وفقاً لتشريعات سوق المال، وتحت رقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبدأ الصندوق في ممارسة نشاطه يناير 2020، وصندوق الاستثمار الخيري يعد آلية مبتكرة تنظمها تشريعات سوق رأس المال، لتكتتب في وثائقه الأشخاص الاعتبارية والطبيعية ويقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن أمواله على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية المنصوص عليها في نظامه الأساسي.

وأشار عشماوي إلى أن البنك سبق وطرح حساب عزيمة، الذي جاء تتويجا للطفرة غير المسبوقة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن الدولة تعمل على دمجهم في المجتمع بجميع المجالات.