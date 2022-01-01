قروض من بنك ناصر للراغبين للعمل بمجال الاتصالات

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، عن مشروع «وظيفة تك» والتي يمول من خلالها برامج لتدريب خريجي الجامعات من خلال منح قرض بدون عائد، وتتحدد قيمته وفقا لنوع برنامج التدريب الذي تحدده إحدى الشركات المتعاقدة مع البنك، ويسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات على أن يستحق القسط الأول من القرض في الشهر التالي لتشغيل المتدرب.

وقال البنك في بيان رسمي حصلت الوطن على نسخه منه، إن المبادرة تستهدف إلى تدريب الشباب في الشركات الكبرى العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تلتزم بتوظيف هؤلاء الكوادر بعد انتهاء البرنامج وبحد أدنى للراتب وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات.

وحدد بنك ناصر الاجتماعي، الفئات المستهدفة من الشباب للحصول على فرصة وظيفة تك، وهم من خريجي الجامعات.

شروط وأحكام بنك ناصر الاجتماعي لوظيفة تك

تكلفه الدورة تتراوح ما بين 20 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه.

مدة السداد

3 سنوات

بدون عائد

المستندات المطلوبة للحصول على «وظيفة تك»

صورة البطاقة للمتدرب والضامن

خطاب ترشيح من المعهد القومى للاتصالات يفيد اسم المتدرب ورقمه القومى وقيمة التدريب واسم الدورة المرشح لها المستفيد ومدة التدريب واسم الشركة المقدمة للتدريب

مستندات الضمان

إيصال مرافق حديث باسم المتدرب أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.