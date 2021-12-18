تفاصيل وشروط الحصول على تمويل سيارة من بنك ناصر الاجتماعي للموظفين

يرغب الكثيرون في شراء سيارة بالتقسيط بأقل فائدة في السوق المصرفية، ولذلك قدم بنك ناصر الاجتماعي قرض تمويل السيارة الملاكي بنسبة 100% وبسعر الفائدة 8.5%.

وأعلن بنك ناصر الاجتماعي أن سعر الفائدة يتم تغييرها وفقا لآليات السوق المصرفية، ويتم تقديم خدمة الحصول على السيارة بتلك الفائدة من موظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثة المعاشات وأصحاب الأوعية الادخارية.

وتستعرض «الوطن» إجراءات الحصول على سيارة من بنك ناصر الاجتماعي والأوراق المطلوبة، والتي تهدف إلى تمويل شراء سيارات الأجرة وميكروباص وموتوسيكلات لتوفير فرص عمل للمواطنين وتحسين دخولهم.

ويستهدف بنك ناصر الاجتماعي موظفي الحكومة من القطاع العام، وأصحاب المعاشات وورثة المعاشات وأصحاب الاوعيه الادخارية.

شروط الحصول على تمويل السيارة

حسب قيمة الراتب أو المعاش بنسبة عبء دين 75%

الفائدة

سعر الفائدة بالبنك «الأسعار المعلنة تتغير وفقا لآليات سوق العمل المصرفي»:

8.5% سعر الفائدة

ويتم احتساب نسبة 1,5% من قيمة التمويل وتسدد قبل المنح، ونسبة 0.75% للجهات المتعاقدة مع البنك.

مدة التمويل:

10 سنوات

ويجب إلا تتجاوز 75% من صافي الدخل الشهري للعميل، وتصل إلى 90% في حال وجود دخل إضافي وفقا للشروط والأحكام.

أصحاب الرواتب

تحويل راتب العميل أو قيمة القسط الشهري على البنك، بالإضافة إلى تقديم ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال، أو وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية لصالح البنك، وحظر بيع على السيارة لصالح البنك.

أصحاب المعاشات وورثة المعاش

تحويل المعاش أو حصة وريث المعاش للبنك: وفقا للضمانات السابقة عدا تقديم ضامن من جهة حكومية.

العاملون بالقطاع الخاص المؤمن عليهم :- تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي بالإضافة، وسداد 25% مقدم من قيمة عرض سعر السيارة مع تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

أصحاب الودائع

الوديعة المجمدة داخل البنك: بتقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي وتقديم وثيقة تأمين على حياة طالب التمويل، بالإضافة إلى الحظر على السيارة والإعفاء من وثيقة التأمين أو الحظر وفقا لنسبة المديونية من الوديعة.

الوديعة المجمدة بالبنوك الأخرى: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدى وخطاب رسمى من البنك الموجود به الوديعة للتحفظ عليها لصالح بنك ناصر

كيف يتم الحصول على التمويل

طلب الحصول على التمويل

عرض سعر للسيارة

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

مفردات مرتب / معاش / بيان بحصة العميل وريث المعاش – وللضامن في حالة وجد ضامن.

بيان حالة وظيفية بالنسبة لأصحاب المرتبات، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثة.

إقرار العميل بالموافقه على إصدار وثيقة التأمين على الحياة - إقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد في حال اعتبارها الضمانة المقدمة

إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.